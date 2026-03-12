Naslovnica
Slovenija

Zidar Klemenčičeva: Posnetki so iztrgani iz konteksta

Ljubljana, 12. 03. 2026 11.55 pred 1 uro 2 min branja 80

Avtor:
STA M.V.
Nina Zidar Klemenčič

Med posnetki, ki dnevno prihajajo na plan na anonimnih profilih družbenih omrežjih, so tudi posnetki poslovnih pogovorov odvetnice Nine Zidar Klemenčič. "Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je zatrdila odvetnica. Zadevo vidi kot del predvolilnega obračunavanja.

Posnetki Nine Zidar Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan. Posneti so brez njenega vedenja med sestankom v tujem jeziku v restavraciji.

"Na sestanek sem bila povabljena s strani ameriške svetovalne družbe, katere spletna stran od včeraj ne obstaja več in sem se ga udeležila po pooblastilu stranke," je Zidar Klemenčič pojasnila v pisnem odgovoru za STA. Za katero družbo naj bi šlo, ni navedla.

V posnetkih sicer Zidar Klemenčič, podobno kot Švarc Pipan, govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem domnevno pove tudi, da "ima svojih 10 odstotkov in to je to". Opiše pa tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. "Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem izjavila," opozarja Zidar Klemenčič.

Preberi še Pomembna tudi vsebina: 'Mislim, da jim zna biti v prihodnje žal'

Podobno kot Švarc Pipan torej obe priznavata, da gre za njune posnetke na sestankih z očitno lažnimi poslovneži, da pa so posnetki zmontirani na način, da se izkaže, da povesta nekaj drugega, kot sta dejansko povedali.

"Ne mislim biti del neke zmontirane zgodbe, ki je očitno del predvolilnega obračunavanja. Posnetki daljšega pogovora so iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani," je ob tem jasna Zidar Klemenčič.

Gre za serijo posnetkov, ki se pojavljajo na anonimnih profilih družbenih omrežij, ki naj bi imeli sedež izven Slovenije, zato mnogi opozarjajo, da gre za poskuse tujega vplivanja na volilni proces v Sloveniji.

nina zidar klemenčič prisluhi posnetki

KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEHE
12. 03. 2026 13.35
Forenzika vse montaže odkrije. Je pa fajn, da vsaj enkrat slišimo, kdo je kdo in za koga zakon velja, za koga ne. Švarc, klemenčič in Vuković pa je bolje, da so tiho , da se ne zarečejo.
Odgovori
0 0
BlaBlaCat
12. 03. 2026 13.32
Seveda, sedaj je pa vse nastavljenao pa iztrgano iz konteksta, da ne rečemo že kar generirano z AI.... sori, sedaj je pa res črno na belem videno, da imamo dve vzporedni državi, eno za elito, ki vse skupaj vodi ter drugo za rajo, ki se prebija iz meseca v mesec.
Odgovori
0 0
Castrum
12. 03. 2026 13.31
Dominika na veliko govori, da Zoki vse zrihta in da mu nihče nič ne more. Klemenčičeva na veliko govori o 10% proviziji ki jo pobirajo Jankovići in da jim nihče nič ne more.......In potem obe dami združno trdita, da so besede vzete iz konteksta!...... Pa dobro, a res mislite da je narod slep?
Odgovori
+1
1 0
alkimistos
12. 03. 2026 13.29
iztrgano ... HAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAH to ni res. Lewakarji so neverjenti..
Odgovori
+4
4 0
Švarc pipa
12. 03. 2026 13.26
Iztrgano je 😁
Odgovori
+3
3 0
HayekLibertarec
12. 03. 2026 13.24
Končno potrditev tega kar smo vsi vedeli, da je Jurček nosil kartonske škatle od Nike superg z provizijo za atija.
Odgovori
+3
3 0
deratizacija
12. 03. 2026 13.22
Ni res, se pa dogaja!
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
12. 03. 2026 13.20
a ni čudno, da noben "prisluh" ne bremeni desnice.
Odgovori
-6
0 6
deratizacija
12. 03. 2026 13.23
Dokler ne pridejo k koritu!
Odgovori
0 0
najboljsa24
12. 03. 2026 13.26
saj pa so "glupi davki"
Odgovori
+0
1 1
Rde?a pesa in hren
12. 03. 2026 13.20
Še dva ali tri x si poglejte izjavo g Rupnika.
Odgovori
+3
3 0
najboljsa24
12. 03. 2026 13.19
Zdaj pa si res želim, da dobi Janša veliko večino, očitno je on edini, ki se ga ta mafija boji.
Odgovori
+1
2 1
ho?emVšolo
12. 03. 2026 13.19
Dobro orkestrirani dogodki, kjer so bili slovenski domoljubi nekje v enakem času postavljeni na vroči stol in so za obrok hrane zapeli resnico. Prav grozljivo, kaj so pripravljeni pričevslci narediti za denar.
Odgovori
-1
0 1
Castrum
12. 03. 2026 13.15
Edino, resnično edino kar jim ostane je da trdijo da gre za "montažo". Patetično.
Odgovori
+9
9 0
junij66
12. 03. 2026 13.14
TA STRAH IN HISTERIJA PRED JANŠIZMOM,KI NAM GA VSILJUJE SKRAJNA LEVICA S SVOBODO IN ULICA Z JENULOM IN KOVAČKO NAM NE BO ODEBELIL DENARNICE,SKRAJŠAL ČAKALNE VRSTE,NAPOLNIL HLADILNIK IN MLADIM DAL STANOVANJA. POTREBNO BO VEČ. DOSTI VEČ.
Odgovori
+10
11 1
Darko32
12. 03. 2026 13.10
Tukaj me čudi nekaj drugega in to je: ODVETNIKI NIKOLI NE ZAHTEVAJO V DOKAZIH, DA SE PRILOŽIJO VSI PODATKI ZRAVEN VSAKEGA SLIKOVNEGA DOKAZA ALI FOTOGRAFIJE. Še več celo POLICAJI ne skrbijo za sledljivost dokazov in posledično vsi zlorabljajo to, da se sklicujejo kakor je za njih bolje. Na tej točki je potrebno jasno povedati, da bi morali VSE dokaze, katere priložio POLIACJ, odvetnik ali IZVEDENEC zraven priložiti. Kdo, kje in z kakšno napravo so bili posneti. Novirarji, akteri to objavijo pa bi morali imeti kritje v teh osnovnih spremljajočih dokazih. Žal vidimo, d ato zlorabljajo predvsem tisti, ki vedo kako s etem rečem streže. To so odvetniki, zaposleni po sodiščih, POliciji in javni upravi. Vidimo en klošar nima pojma o tem in je največkrat žrtev teh kriminalnih rabot obtožb na podlagi domnev. Zato je pa stopnja sisitemske korupcije na tako visokem nivoju.
Odgovori
+4
4 0
junij66
12. 03. 2026 13.07
Počakajmo še na sex posnetek iz parlamentarnih pisarn med kitaristom in ....
Odgovori
+10
10 0
GAYPROPAGANDA
12. 03. 2026 13.05
Spet SDS kolaž pred volitvami! Objavijo naj celotne posnetke, da se ve kakšen je celoten pogovor! To je samo manipulacija pred volitvami! Desni so brez programa in vizije! Že videno!
Odgovori
-19
4 23
najboljsa24
12. 03. 2026 13.09
povej kako je lahko manipulacija: "ker je župan poslal svojega sina, njegov sin je povedal (Miškoviću), da mora delati s tem podjetjem in tem podjetjem, da mora dati temu podjetju to in onemu podjetju ono ...
Odgovori
+9
9 0
Uporabnik1908566
12. 03. 2026 13.17
Nina Zidar Klemenčič: Na primer, delala sem za srbsko podjetje, ki je gradilo hotel Intercontinental v Ljubljani, točno čez cesto od pisarne moje odvetniške družbe. In ta tip, Mišković, ki je lastnik skupine Delta, ki je gradila ta hotel, je dobil informacijo, da sem jaz kakor močna odvetnica in da se me vsi bojijo, in je rekel, 'jaz hočem delati z njo'. Najprej smo kupili ta kos zemlje, kjer je zgradil hotel. Od enega tipa, ki ga v Sloveniji kličemo kralj banan (Rastoder), ker uvaža banane iz Ekvadorja (smeh). In imeli smo težka pogajanja, ampak nam je uspelo. In potem smo dobili gradbeno dovoljenje v rekordno hitrem času, to pa zato, ker je župan poslal svojega sina, njegov sin je povedal (Miškoviću), da mora delati s tem podjetjem in tem podjetjem, da mora dati temu podjetju to in onemu podjetju ono ...
Odgovori
+3
3 0
sioxxos
12. 03. 2026 13.03
In na FB MASKE PADAJO že nova objava - tokrat o Mojci Pašek Šetinc in o Urški Klakočar. Levi se bodo poklali med seboj. Dajmo jim pomagat, da se zmenijo med seboj - v zaporu ali vsaj za začetek - izven parlamenta. Volilci levih strank - zbudte se!!!
Odgovori
+16
16 0
JApajaDAja
12. 03. 2026 13.01
kdo je boginja pomladi? vesna, ....pa čeprav je to njegova pv burekjem ....vv.....
Odgovori
+1
1 0
GetBack
12. 03. 2026 12.59
Kot zvesti podpornik levih strank, predvsem v zadnjih letih Robija in kot uporabnik javnih ugodnosti mimo-javne-vrste, sem izredno besen. Zakaj?? Zaradi frdamane politike ženskih kvot... Kolikokrat sem jim na stranki Svoboda govoril, da bodo ženske kvote prinesle same probleme ... Zdaj pa imamo ženske kvote .... Pa saj se že tisočletja ve, da ženska ne more biti tiho .... blalbablalbablalbablalba ...
Odgovori
+8
8 0
biggbrader
12. 03. 2026 12.56
To je na vseh medijih. Tako da tajenja ni več. Vse je pristno !
Odgovori
+13
14 1
bibaleze
