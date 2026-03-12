Zidar Klemenčičeva: Posnetki so iztrgani iz konteksta

Posnetki Nine Zidar Klemenčič kažejo na podobno zgodbo kot posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan. Posneti so brez njenega vedenja med sestankom v tujem jeziku v restavraciji.

"Na sestanek sem bila povabljena s strani ameriške svetovalne družbe, katere spletna stran od včeraj ne obstaja več in sem se ga udeležila po pooblastilu stranke," je Zidar Klemenčič pojasnila v pisnem odgovoru za STA. Za katero družbo naj bi šlo, ni navedla.

V posnetkih sicer Zidar Klemenčič, podobno kot Švarc Pipan, govori o tem, koga vse pozna, katera vrata vse lahko odpre in kdo je v Sloveniji vpliven. Med temi omenja tudi nekdanjega predsednika države Milana Kučana in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. O tem domnevno pove tudi, da "ima svojih 10 odstotkov in to je to". Opiše pa tudi zgodbo okoli gradnje hotela Intercontinental, v kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin, ki naj bi, kot je razumeti, v zameno za hitra pridobivanja dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji. "Izjave, vezane na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljena v posnetku, nisem izjavila," opozarja Zidar Klemenčič.