Zidarjeva vila bo kmalu naprodaj

"V vsakem primeru bo za to investicijo potrebnih vsaj še kakšen milijon in pol do dva milijona za dokončanje. Mislim, da to ne bo domovanje, ampak bo to investicija za turistične nastanitve," dodaja Lovšin.

Gradnja tako imenovane Zidarjeve vile v Fiesi se je začela davnega leta 2006. Gradbeno dovoljenje je dovoljevalo počitniški objekt z 900 kvadratnimi metri. Dve leti po začetku gradnje so inšpektorji ugotovili, da gradnja ni skladna z dovoljenjem in jo tako ustavili.

Kljub neupoštevanju gradbenega dovoljenja, kar je ustavilo gradnjo, je objekt zdaj povsem legalen.

Najvišje, tretje nadstropje zgradbe so konec prejšnjega leta porušili, tako da je objekt znova skladen z gradbenim dovoljenjem. Pri tem so morali odstraniti še teraso in del garaže.

"Neurejene nepremičnine so vsekakor manj atraktivne oziroma pri teh se zbija cena navzdol. Torej če bo stanje uisklajeno z gradbenim dovoljenjem, bo tudi stečajni upravitelj dosegel višjo ceno," meni Lovšin.

Z rešitvijo, ki se nakazuje, so zadovoljni tudi na občini, kjer so zapisali: "Čeprav je bilo treba na uskladitev spornega objekta z gradbenim dovoljenjem čakati poldrugo desetletje, smo v Občini Piran veseli, da je do tega končno le prišlo in upamo, da bo naložba v neposredni bližini naravnega spomenika sklenjena v predvidenem roku."

Hiša stoji nedaleč od morja, tik nad dvema zaščitenima jezeroma.

Nekdanji prvi mož SCT-ja Ivan Zidar je v osebnem stečaju končal leta 2015, prijavljenih pa je za prek 16 milijonov terjatev. Poleg vile v Fiesi so v stečajni masi še tri hiše v Vevčah, pa tudi dragocene umetnine in ure.