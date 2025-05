Zidarjeva vila v Fiesi tudi v drugo brez kupca

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v Zidarjevi zapuščini po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane. Po njegovi smrti leta 2021 se je osebni stečaj spremenil v stečaj zapuščine.

Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da stoji vila na izjemni lokaciji v Fiesi, od morja je oddaljena kakih 200 metrov. Poleg objekta se prodaja tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo tudi velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta. Predkupno pravico ima sicer Občina Piran.

Zidar, nekdaj eden od najpomembnejših igralcev v slovenskem gradbenem sektorju, se je leta 2008 znašel v preiskavi v aferi Čista lopata. Proti njemu in vodstvenim delavcem drugih gradbenih podjetij v Sloveniji so jo pristojni organi sprožili zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in kartelnega dogovarjanja.

Družba SCT je leta 2011 končala v stečaju, Zidarja pa so sodno preganjali zaradi očitanih goljufij. Leta 2015 je razglasil osebni stečaj, v katerem je bilo priznanih za skupno 16,3 milijona evrov terjatev. Največji upnik je bil SCT v stečaju, ki je imel priznanih za 8,7 milijona evrov navadnih terjatev.