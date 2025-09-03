Zidarjevo vilo v Fiesi so prodali za 1,5 milijona evrov

V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena za vilo 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, ki pa se za nakup ni odločil. Druge javne dražbe maja ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila takrat postavljena pri 1,7 milijona evrov.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v Zidarjevi zapuščini po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane. Po njegovi smrti leta 2021 se je osebni stečaj spremenil v stečaj zapuščine.

V osebnem stečaju je tudi Zidarjeva nekdanja žena Vincencija Lambergar. Upnikom dolguje več kot milijon evrov, ki bi jih s prodajo vile v Fiesi lahko poplačala. Izkupiček od prodaje bo namreč šel v stečajno maso obeh osebnih stečajev.

Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da vila stoji na izjemni lokaciji v Fiesi, od morja je oddaljena približno 200 metrov. Poleg objekta se je prodajalo tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo tudi velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta.