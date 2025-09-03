Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zidarjevo vilo v Fiesi so prodali za 1,5 milijona evrov

Celje, 03. 09. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

Stečajna upravitelja sta na današnji tretji javni dražbi nedokončano vilo nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi prodala po izklicni ceni 1,5 milijona evrov edinemu dražitelju, je za STA povedal povedal stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek. Kupca ne želi razkriti, dokler ta ne plača kupnine.

V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena za vilo 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, ki pa se za nakup ni odločil. Druge javne dražbe maja ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila takrat postavljena pri 1,7 milijona evrov.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v Zidarjevi zapuščini po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane. Po njegovi smrti leta 2021 se je osebni stečaj spremenil v stečaj zapuščine.

V osebnem stečaju je tudi Zidarjeva nekdanja žena Vincencija Lambergar. Upnikom dolguje več kot milijon evrov, ki bi jih s prodajo vile v Fiesi lahko poplačala. Izkupiček od prodaje bo namreč šel v stečajno maso obeh osebnih stečajev.

Nepremičninski posrednik Daniel Lovšin je pred časom za TV Koper povedal, da vila stoji na izjemni lokaciji v Fiesi, od morja je oddaljena približno 200 metrov. Poleg objekta se je prodajalo tudi obsežno zemljišče, a potencialnega kupca čakajo tudi velika vlaganja v sanacijo in dokončanje objekta.

Zidarjeva črna gradnja v Fiesi
Zidarjeva črna gradnja v Fiesi FOTO: POP TV

Zidar, nekdaj eden najpomembnejših igralcev v slovenskem gradbenem sektorju, se je leta 2008 znašel v preiskavi v aferi Čista lopata. Proti njemu in vodstvenim delavcem drugih gradbenih podjetij v Sloveniji so jo pristojni organi sprožili zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in kartelnega dogovarjanja.

Družba SCT je leta 2011 končala v stečaju, Zidarja pa so sodno preganjali zaradi očitanih goljufij. Leta 2015 je razglasil osebni stečaj, v katerem je bilo priznanih za skupno 16,3 milijona evrov terjatev. Največji upnik je bil SCT v stečaju, ki je imel priznanih za 8,7 milijona evrov navadnih terjatev.

celje dražba fiesa zidar ivan zidar vila
Naslednji članek

Preobrat: Klakočar Zupančičeva ne bo kandidirala za predsednico GS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožice so zacvetele
03. 09. 2025 13.44
In tudi, če plača kupnino, ga ni potrebno navesti.... jaz jih tožim, da mene napišejo ob takem nakupu.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198