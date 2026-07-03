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Gospodarstvo

Žiga Debeljak sporazumno končuje vodenje SDH, odpravnini se je odrekel

Ljubljana , 03. 07. 2026 13.46 pred 1 uro 3 min branja 50

Avtor:
A.K. STA
Žiga Debeljak

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočil iz SDH.

Nadzorniki so po potrditvi Debeljakovega odstopa začeli postopek za izbor novega prvega moža holdinga z javnim razpisom, kot predvideva zakon o SDH. Rok za prijavo zainteresiranih kandidatov je 31. julij.

Imenovanje novega predsednika uprave bo tako izvedeno do poteka Debeljakovega mandata. Do konca septembra bo uprava, v kateri je poleg Debeljaka še Janez Tomšič, zagotovila normalno delovanje družbe in izvajanje vseh njenih aktivnosti v skladu z letnim načrtom upravljanja, so zagotovili v SDH.

Nadzorni svet SDH pod vodstvom Suzane Bolčič Agostini se je Debeljaku, ki SDH vodi od septembra 2022, septembra letos pa bo nastopil nov mandat, zahvalil za uspešno vodenje družbe in upravljanje naložb v obdobju izrazitih zunanjih izzivov, od energetske krize do povečane gospodarske in geopolitične negotovosti. "Za nadzorni svet ostaja prednostna naloga stabilno delovanje družbe," je ob tem poudarila prva nadzornica.

Žiga Debeljak
Žiga Debeljak
FOTO: Bobo

V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Družba dosega rekordne dobičke, donosnost portfelja v upravljanju dosega primerjalno visoke donose, na rekordni ravni pa je tudi obseg izplačanih dividend. SDH je v letu 2025 dosegel čisti dobiček v višini prek 85 milijonov evrov, pri čemer bo v treh letih v sklad za popoplavno obnovo vplačal skoraj 250 milijonov evrov.

Povprečna donosnost lastniškega kapitala družb v upravljanju SDH je v letih 2023-2025 znašala 9,5 odstotka, družbe portfelja pa bodo v obdobju 2023-2026 zgolj v državni proračun izplačale prek 1,3 milijarde evrov dividend. Knjigovodska vrednost kapitalskih naložb je zrasla z 11,2 milijarde evrov konec leta 2022 na 14 milijard evrov konec lanskega leta.

SDH je, kot so spomnili, v preteklih letih izvedel tudi kompleksne projekte, ki obsegajo pripojitev DUTB in prevzem upravljanja terjatev ter stvarnega premoženja, izčlenitev nepremičninske dejavnosti na DSU, prevzem novih družb v upravljanje ter pripravo nove strategije družbe za naslednje srednjeročno obdobje. S slednjo so začrtane jasne usmeritve za prihodnji razvoj družbe in upravljanje portfelja.

Debeljak SDH tako zapušča v dobri kondiciji in predvsem na lastno pobudo, so poudarili v holdingu. Tudi če te pobude ne bi podal, pa se na čelu družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Osnutek zakonskega predloga o demografskem skladu, ki ga je v četrtek razkril portal Necenzurirano, naj bi namreč predvidel predčasni konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH.

Nadzorni svet SDH je Debeljaku nov štiriletni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal predčasno, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata.

Z načinom, kako se je vodil postopek imenovanja predsednika uprave SDH, se denimo niso strinjali v tedaj koalicijski SD, češ da se je pri imenovanju hitelo. Na lansko novico, da bo Debeljak septembra nastopil nov mandat na čelu SDH, se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, zdaj predsednik vlade. "Ne bo," je takrat na kratko zapisal na omrežju X.

Kot omenjeno, Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH. Snuje zakon o nacionalnem demografskem skladu, osnutek naj bi že vložila v medresorsko usklajevanje. Nanj želi s trenutnih upravljavcev - poleg SDH še Kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad PIZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - prenesti državne naložbe.

Ustanovitev demografskega sklada je bil eden od predvolilnih načrtov največje vladne stranke SDS in je tudi del koalicijske pogodbe med SDS, trojčkom NSi, SLS in Fokus ter Demokrati.

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KOMENTARJI50

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krmeki
03. 07. 2026 15.10
Ne bom ga ravno pogrešal. Ampak to da se menja vodstvo vsepovprek čeprav podjetja delajo nadpovprečne rezultate je pa porazno stanje v naši državi.
Odgovori
+1
1 0
Lark
03. 07. 2026 15.08
Ja Lumpi, kaj pa si počel, da ne boš vzel odpravnine?
Odgovori
+1
1 0
sport5
03. 07. 2026 15.04
če so takšni rezultati v obdobju 22-26 -kapo dol . sedaj bodo razbili SDH na koščke,da se ne bo moglo primerjat uspešnosti.
Odgovori
+1
2 1
Jožajoža
03. 07. 2026 14.59
Slovenci resite se,ko še se da
Odgovori
+2
3 1
Jožajoža
03. 07. 2026 14.58
Vsi poštenjaki zapuščajo titanik
Odgovori
+5
6 1
geemale
03. 07. 2026 14.57
Jest sm ta.... pa jih nisem volil. Pritoži se Ypsilonom in podobnim navdušencem nad "podjetništvom", bitkojni in drugimi hokuspokusi. Janševce so izvolili podeželski privatniki, farji in kmetje....
Odgovori
+1
3 2
bodi
03. 07. 2026 14.53
on že ve zakaj se je odpovedal in odšel
Odgovori
+4
4 0
YouRangMyLord
03. 07. 2026 14.51
Mah, saj je imel zagotovo drugo boninteto - morda tudi izplačevanje tretjine plače v kak naložbeni sklad. To je tipično za predsednike uprav - ker se s tem izognejo plačilu davka na del plače.
Odgovori
+6
6 0
Pujček
03. 07. 2026 14.48
Ta se celo svoje življenje pase.
Odgovori
+10
12 2
macolagobec
03. 07. 2026 14.46
Bravo, Žiga je odšel s stilom! Malo takih, premalo.
Odgovori
-3
4 7
progresivnidaveknastanovanja
03. 07. 2026 14.50
toliko kot je nakradel bi lahko še plačal svoj odhod
Odgovori
+5
6 1
FORTUDO1
03. 07. 2026 14.55
Pa saj je tudi Robi Golob odšel s stilom z mesta predsednika vlade, a ne?
Odgovori
+0
2 2
JanezNovakJohn
03. 07. 2026 14.46
Žiga Debeljak je eden izmed najbolj sposobnih ljudi v Sloveniji. No ja, bo pa ustanovil "Novi Gen-b" Tudi to bo morda dobro za Slovenijo. Upam, da je domoljub.
Odgovori
-3
4 7
kakorkoliže
03. 07. 2026 14.53
Kje so firme v katerih je bil na vodstvenih položajih? Mercator, Gorenje,... prodane, ker so jih morali prodati.
Odgovori
+5
5 0
suleol
03. 07. 2026 14.46
odrekel se je odpravnini hahaha, ovitno bomo zvedeli kmalu zakaj
Odgovori
+3
5 2
Gustibus
03. 07. 2026 14.45
"Žiga Debeljak sporazumno končuje vodenje SDH, odpravnini se je odrekel" - in se odrekel odgovornosti za vso škodo in vračilu mogoče "provizije", ki jo je mogoče prejel.
Odgovori
+5
8 3
zajfa
03. 07. 2026 14.43
SDH v demografski sklad (beri: sklad za polne riti vsega): To je še eno dodatno udinjanje njihovim volivcem (penzionistom), poleg penzij zraven dela. Ta starih prdcih svet stoji, vi mladi pa počakajte do 60 leta, da dobite "normalno službo." SFRJ Ustava - pravica do dela, inflacija SFRJ krediti za hiše za male pare, črne gradnje spremenjene v legalne; Jazbinškov zakon - odkup stanovanj za male pare, v penzijo že pri 55 ih, liste kar ni konca, kako so jo te generacije dobro odnesle, ki so še dobile prvo delo v SFRJ. Pa še ni dost.
Odgovori
-4
1 5
geemale
03. 07. 2026 14.54
Jest sm ta.... pa jih nisem volil... pritoži se Ypsilonom
Odgovori
0 0
zajfa
03. 07. 2026 14.39
Itak, da ne bo vzel odpravnine, po moje v zameno, da ne bo kazenskega pregona za mutiposle ... Zdaj pa v zasluženo penzijo in oddajat stanovanja; kot to veleva slo tradicija.
Odgovori
+11
11 0
heroj2000
03. 07. 2026 14.35
Za Žigo mi je čisto vseeno, škoda edino, ker pride slabša menjava.
Odgovori
-4
5 9
macolagobec
03. 07. 2026 14.45
Si najbrž sin od kakšne znane šlogarce, al koko?
Odgovori
+0
3 3
Desna prevara
03. 07. 2026 14.35
Evo se ena sluzba za stevota prevaro. Sam more gazdo iveka vprasatce dovoli
Odgovori
-6
5 11
Jon Bacek
03. 07. 2026 14.44
A te še kar boli? Ali si se veliko okoristil pri plenjenju Golobove vlade?
Odgovori
+3
6 3
Desna prevara
03. 07. 2026 14.35
Evo se ena sluzba za stevota prevaro. Sam more gazdo iveka vprasat ce dovoli
Odgovori
-5
4 9
Cupko
03. 07. 2026 14.25
Odpovedal se je odpravnini! Res je revček, ker si je napolnil žepe je niti ne rabi. Bandit pokvarjeni
Odgovori
+15
18 3
BBcc
03. 07. 2026 14.28
Res je. Janšist še temu ne bi odrekel.
Odgovori
-14
8 22
Groucho Marx
03. 07. 2026 14.31
Baje se je mož od tajkunske kraljice velikodušno odrekel 800 evrom mesečno in jih namenil v dobrodelne namene. 🤡
Odgovori
+8
12 4
Buča hokaido
03. 07. 2026 14.53
Čipko, od kje to vse veš? Navedi podatke.
Odgovori
0 0
borjac
03. 07. 2026 14.24
Debeljak končuje z vodenjem SDH , Janševa desna Vlada bo sklad SDH spremenila v Demografski sklad , kaj to pomeni ??? to pomeni da bo Janševa Vlada , oziroma Veliki vodja Janša imeli 100 % kontrolo nad cca 12 milijardami Slovenskega premoženja in to BREZ KONTROLE s strani Slovenskih davkoplačevalcev ali Opozicije , lahko se bodo futr..li pri koritu kakorkoli se jim bo zaželelo , seveda pa bo Demografski sklad verjetno voden s strani kakšnih POŠTENJAKOV kot je na primer Damijan Jaklin.
Odgovori
+2
13 11
pietro
03. 07. 2026 14.31
lahko bi kraljica 10% vodil sklad , ker zna obračat velike denarce
Odgovori
+5
9 4
zajfa
03. 07. 2026 14.42
To je še eno dodatno udinjanje njihovim volivcem (penzionistom), poleg penzij zraven dela. Ta starih prdcih svet stoji, vi mladi pa počakajte do 60 leta, da dobite "normalno službo." SFRJ Ustava - pravica do dela, inflacija SFRJ krediti za hiše za male pare, črne gradnje spremenjene v legalne; Jazbinškov zakon - odkup stanovanj za male pare, v penzijo že pri 55 ih, liste kar ni konca, kako so jo te generacije dobro odnesle, ki so še dobile prvo delo v SFRJ. Pa še ni dost.
Odgovori
-2
1 3
Jon Bacek
03. 07. 2026 14.46
borjac: ali te še kar peče in boli?
Odgovori
-1
0 1
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