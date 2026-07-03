Žiga Debeljak sporazumno končuje vodenje SDH, odpravnini se je odrekel

Nadzorni svet SDH pod vodstvom Suzane Bolčič Agostini se je Debeljaku, ki SDH vodi od septembra 2022, septembra letos pa bo nastopil nov mandat, zahvalil za uspešno vodenje družbe in upravljanje naložb v obdobju izrazitih zunanjih izzivov, od energetske krize do povečane gospodarske in geopolitične negotovosti. "Za nadzorni svet ostaja prednostna naloga stabilno delovanje družbe, " je ob tem poudarila prva nadzornica.

Imenovanje novega predsednika uprave bo tako izvedeno do poteka Debeljakovega mandata. Do konca septembra bo uprava, v kateri je poleg Debeljaka še Janez Tomšič , zagotovila normalno delovanje družbe in izvajanje vseh njenih aktivnosti v skladu z letnim načrtom upravljanja, so zagotovili v SDH.

Nadzorniki so po potrditvi Debeljakovega odstopa začeli postopek za izbor novega prvega moža holdinga z javnim razpisom, kot predvideva zakon o SDH. Rok za prijavo zainteresiranih kandidatov je 31. julij.

V SDH so izpostavili, da je bilo poslovanje družbe v zadnjih letih uspešno. Družba dosega rekordne dobičke, donosnost portfelja v upravljanju dosega primerjalno visoke donose, na rekordni ravni pa je tudi obseg izplačanih dividend. SDH je v letu 2025 dosegel čisti dobiček v višini prek 85 milijonov evrov, pri čemer bo v treh letih v sklad za popoplavno obnovo vplačal skoraj 250 milijonov evrov.

Povprečna donosnost lastniškega kapitala družb v upravljanju SDH je v letih 2023-2025 znašala 9,5 odstotka, družbe portfelja pa bodo v obdobju 2023-2026 zgolj v državni proračun izplačale prek 1,3 milijarde evrov dividend. Knjigovodska vrednost kapitalskih naložb je zrasla z 11,2 milijarde evrov konec leta 2022 na 14 milijard evrov konec lanskega leta.

SDH je, kot so spomnili, v preteklih letih izvedel tudi kompleksne projekte, ki obsegajo pripojitev DUTB in prevzem upravljanja terjatev ter stvarnega premoženja, izčlenitev nepremičninske dejavnosti na DSU, prevzem novih družb v upravljanje ter pripravo nove strategije družbe za naslednje srednjeročno obdobje. S slednjo so začrtane jasne usmeritve za prihodnji razvoj družbe in upravljanje portfelja.

Debeljak SDH tako zapušča v dobri kondiciji in predvsem na lastno pobudo, so poudarili v holdingu. Tudi če te pobude ne bi podal, pa se na čelu družbe, ki naj bi jo skladno z načrti nove vlade ukinili, državne naložbe pa prenesli na nacionalni demografski sklad, ne bi obdržal. Osnutek zakonskega predloga o demografskem skladu, ki ga je v četrtek razkril portal Necenzurirano, naj bi namreč predvidel predčasni konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH.

Nadzorni svet SDH je Debeljaku nov štiriletni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal predčasno, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata.

Z načinom, kako se je vodil postopek imenovanja predsednika uprave SDH, se denimo niso strinjali v tedaj koalicijski SD, češ da se je pri imenovanju hitelo. Na lansko novico, da bo Debeljak septembra nastopil nov mandat na čelu SDH, se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, zdaj predsednik vlade. "Ne bo," je takrat na kratko zapisal na omrežju X.

Kot omenjeno, Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH. Snuje zakon o nacionalnem demografskem skladu, osnutek naj bi že vložila v medresorsko usklajevanje. Nanj želi s trenutnih upravljavcev - poleg SDH še Kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad PIZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - prenesti državne naložbe.

Ustanovitev demografskega sklada je bil eden od predvolilnih načrtov največje vladne stranke SDS in je tudi del koalicijske pogodbe med SDS, trojčkom NSi, SLS in Fokus ter Demokrati.