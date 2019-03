Žiga Turk gre na evropske volitve na listi NSi

NSi je kandidaturo Turka danes potrdila z vabilom na petkovo novinarsko konferenco, na kateri bo poleg kandidata sodeloval tudi predsednik stranke Matej Tonin . Kot so zapisali v stranki, bo Turk spregovoril o razlogih za kandidaturo in predstavil svoje poglede na temeljne dileme, pred katerimi se danes nahaja EU.

Poleg Novakove in Turka so na listi NSi šeJožef Horvat, Lojze Peterle,Iva Dimic, Mojca Erjavec in Katja Berk Bevc. Ime osmega kandidata v NSi še skrivajo, se pa v tem kontekstu pogosto omenja direktor Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu in nekdanji minister za obrambo Franci Demšar.

Kandidatne liste za volitve poslanec iz Slovenije v Evropski parlament je sicer mogoče vlagati od 25. februarja. Kandidature lahko predlagajo politične stranke in volivci, vložiti jih bo mogoče do 26. aprila. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Slovenije, torej osem.