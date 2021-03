Žiga Turk prejemnik nečastne nagrade za seksistično izjavo leta

Kot so še pojasnili, pa je ne glede na to, kaj si Turk misli o seksu, "očitno, da mu nekaj ni jasno: posilstvo ni seks". Pojasnili so, da gre pri posilstvu za nasilje, ki spolnost uporabi kot sredstvo. "Žiga Turk s svojo izjavo relativizira spolno nasilje, in to v času, ko naše fakultete pretresajo izjave o spolnem nadlegovanju študentk in študentov s strani profesorjev."

Na nagrado se je odzval tudi sam Turk, ki je dejal, da je nagrada "nepoštena, nerazumna in nezaslužena". Nepoštenost je obrazložil z besedami, da se mu "žaljivo pripisuje, da opravičujem oziroma relativiziram posilstvo". "Da ga smatram za najhujši zločin, je bilo povsem jasno vsem, ki so prebrali do konca." Nagrada se mu zdi nerazumna zaradi tega, ker so mu jo podelili, čeprav je podpisal idejo podeljevalcev, da "samo ja pomni ja". To, da jo je prejel nezasluženo, pa je pojasnil s tem, da je "nagrada kazen za mojo pogosto podporo sedanji vladi".