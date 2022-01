'Žiga upa, da bo na eko kmetiji traktorska kosilnica, s katero bo kosil okolico'

Od štiri do šest invalidnih odraslih posameznikov na Dolenjskem bo letos jeseni dobilo priložnost, da zaživi življenje brez staršev. Občina Škocjan namreč zanje gradi prilagojeno stanovanjsko hišo na Bučki, ki je del eko-socialne kmetije. Stanovalci si bodo lahko uredili vrt, pridelovali zelenjavo, zelišča, imeli živali. Selitve se že neizmerno veselijo in z zanimanjem spremljajo gradbena dela, ki vidno napredujejo. Eden med njimi je Žiga, ki obožuje konje in si želi, da bi jih na Bučki imeli, pa tudi, da bi lahko kosil okolico kmetije.

Arhitektonsko prilagojena stanovanjska hišo za odrasle s telesno in/ali intelektualno oviranostjo, ki potrebujejo pomoč drugih oseb pri samostojnem neodvisnem življenju v okviru stanovanjske skupine, bo namenjena uporabnikom Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. Hiša je pomembna pridobitev, saj zagotavlja, da bodo tudi invalidi na območju Dolenjske in Bele krajine dobili priložnost zaživeti v skupnosti. Zveza Sonček namreč na tem območju še nima stanovanjske skupine, nam je pojasnil direktor zveze Iztok Suhadolnik: "Hiša bo omogočala osamosvojitev odraslih, ki še vedno živijo s svojimi starši v primarnih družinah, pa si kot odrasle osebe želijo samostojnega bivanja – tako kot vsi ostali. Pomembno je, da se mladostniki oziroma odrasli z invalidnostjo odselijo in sami, s pomočjo zaposlenih, živijo življenje po svojih potrebah in željah. S tem, ko starši omogočijo svojim odraslim družinskim članom preselitev iz primarne družine v stanovanjsko skupino oziroma v skupnost, pa se tudi razbremenijo stalne obveznosti in skrbi za odrasle osebe z invalidnostjo."

icon-expand Žiga, bodoči stanovalec na eko-socialni kmetiji, je Bučko obiskal v ponedeljek in si ogledali napredovanje gradnje.

Zveza Sonček in Društvo Sonček Dolenjske in Bele krajine sta partnerja občini Škocjan pri izgradnji nastanitvenih kapacitet za ranljive skupine oziroma za osebe z invalidnostjo. —Zveza Sonček

'Stanovalci bodo imeli možnost soodločanja o tem, kako želijo živeti in ne želimo, da se jih varuje ter omejuje' Ker večina bodočih stanovalcev zaradi telesne in/ali intelektualne invalidnosti potrebuje pomoč, usmerjanje in spremljanje drugih oseb, bodo storitve za stanovalce zagotavljali tudi usposobljeni sodelavci Sončka. Zagotavljali jim bodo tisto pomoč in podporo, ki jo bo posameznik potreboval. "V Sončku si prizadevamo in težimo k temu, da so stanovalci čimbolj samostojni, da vsa opravila, ki jih lahko opravijo sami, tudi sami postorijo. S tem so stanovalci opolnomočeni in tudi odgovorni za svoje odločitve, kako in na kakšen način bodo živeli. Stanovalci bodo imeli možnost soodločanja o tem, kako želijo živeti in ne želimo, da se jih varuje ter omejuje," je poudaril Suhadolnik. 'Žiga obožuje konje in bi jih imel z veseljem tudi na Bučki' Eden izmed stanovalcev bo Žiga, ki je tudi uporabnik novomeške enote varstveno delovnega centra Sonček. Svoj novi dom si je že večkrat ogledal – zadnjič v ponedeljek – in se že vesli, da bo lahko v letošnjem letu zaživel v stanovanjski skupini. Želeli smo, da bi nam sam opisal svoje občutke in pričakovanja, ki jih ima pred selitvijo. A ker ne more govoriti, niti pisati, sta njegove odgovore zapisala njegov oče in zaposlena v dnevnem Centru Sonček Novo mesto, Jožica Vlašič, ki se z Žigom sporazumevata s kretnjami. Povedal jima je, da komaj čaka, da se preseli. "Žiga želi živeti s prijatelji. Njegova edina želja je, da bo za vikend hodil domov. Rad bi imel svojo sobo, v kateri bi bili televizija, računalnik in velika postelja. S prijatelji bi rad obiskoval razne dogodke, predvsem koncerte in košarkarske tekme. Upa, da bo na eko kmetiji traktorska kosilnica, s katero bo kosil okolico kmetije. Žiga obožuje konje in bi jih imel z veseljem tudi na Bučki. Če jih tam ne bo, bi šel pa jahat k Boštjanu (v Zeliščarski center Tanje Poljšak). Želi si spoznati nove sosede, predvsem tiste, ki imajo traktor, katere obožuje. V dopoldanskem času pa si želi še vedno hoditi v Center Sonček Novo mesto," sta povzela njegove besede.

icon-expand Gradnja eko-socialne kmetije za invalide na Bučki bo zaključena julija 2022, stanovalci pa se bodo vselili predvidoma jeseni 2022. FOTO: Občina Škocjan

Kako se je vse skupaj začelo? Župan občine Škocjan Jože Kapler nam je pojasnil, da zgodba sega v leto 2014 in 2015, ko je Razvojni center Novo mesto dal pobudo, da bi na širšem Dolenjskem našli primerno lokacija za eko-socialno kmetijo, namenjeno ranljivim skupinam. Ker je bila škocjanski občini ideja blizu, se je lotila dela. "Skupaj smo iskali primerno lokacijo v naši občini in našli kmetijo na Bučki, ki je bila v zasebni lasti," je dejal. Ocenili so, da je najbolj primerna, saj se nahaja v že obstoječem urbanem naselju, kjer so šola, trgovina, kulturni dom, cerkev … "V tistem času je bil partner za projekt VDC Novo mesto, kot upravljavec kmetije, vendar je v nadaljevanju odstopil. Tako smo dobili partnerja Društvo Sonček, ki se že vrsto let ukvarja z ranljivimi osebami in je z veseljem pristopil k projektu. Moram reči, da vseskozi zelo dobro sodeluje pri projektu. Se pa tudi njihovi oskrbovanci zelo veselijo nove nastanitve na Bučki," je bil zadovoljen župan. Izgradnja stanovanjske hiše na Bučki je sicer del skupnega projekta občin Škocjan in Kočevje. Škocjanski župan je pojasnil, da nameravata občini urediti dve nastanitveni enoti, saj spodbujata, da se osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju čim bolj integrirajo v okolje in aktivno sodelujejo pri odločanju o vsem, kar se nanaša na njihovo življenje. Župan je prepričan, da bo skupni projekt pomembno prispeval k deinstitucionalizaciji. Po njegovih navedbah so strokovnjaki, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami, poudarili pomen in izrazili potrebo po deinstitucionalizacija in prehajanju med delom, bivanjem ter kakovostnim preživljanjem prostega časa na območju jugovzhodne Slovenije. "Gre za širitev mreže z manjšimi enotami za podprto bivanje in nadgradnjo bivalnih enot ter stanovanjskih skupin. Vse te oblike so trenutno premalo razvite, potrebe v regiji pa obstajajo," je poudaril župan. Zaradi navedenih razlogov niso odlašali z odločitvijo. "Občina Škocjan je tako v letu 2019 odkupila posestvo na Bučki, ki zajema stavbna zemljišča, stanovanjski in gospodarske objekte ter kmetijske površine," je opisal, kako je projekt stekel. Z gradnjo novega objekta so začeli oktobra 2021, ob njem pa je ostala stavba, ki jo bodo stanovalci postopoma obnovili in uporabili za dnevne aktivnosti. "Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom, zaključena bo julija 2022. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja načrtujemo vselitev stanovalcev v jeseni 2022," je napovedal župan.

icon-expand FOTO: Občina Škocjan icon-chevron-left icon-chevron-right