Zima ali poletje? Na Kredarici ob šesti uri zjutraj kar osem stopinj Celzija!

Za prvo polovico učencev in dijakov so se začele zimske počitnice, čeprav vreme, vsaj temperaturno gledano, ni prav nič zimsko. Na naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici je bila danes morda dosežena celo najvišja februarska jutranja temperatura v zgodovini meritev. Ob šesti uri so tu izmerili kar 8 stopinj Celzija, medtem ko običajna februarska jutranja temperatura zraka na tej nadmorski višini znaša –11 stopinj Celzija. To pomeni, da je današnje jutro na Kredarici za kar 19 stopinj Celzija toplejše od običajnih vrednosti za ta čas in celo za stopinjo toplejše od julijskega povprečja.

Povsem drugačne razmere smo imeli v februarju pred dvema letoma, ko je Slovenijo prekrivala bolj ali manj debela snežna odeja. Nekatere dneve ob koncu meseca je snežilo celo pri temperaturah pod –10 stopinj Celzija, snežna odeja pa je takrat v nekaterih krajih na jugu in vzhodu države segala blizu enega metra visoko. Še več snega smo imeli v februarju pred sedmimi leti, ko je bila snežna odeja 24. februarja marsikje na Notranjskem in Dolenjskem debela več kot en meter, v višjih legah celo meter in pol.

Letos imamo nad Evropo že več tednov ustaljen vremenski vzorec. Nad severnim Atlantikom kot po tekočem traku nastajajo globoki cikloni, ki se nato prek Britanskega otočja pomikajo proti Skandinaviji ter tem predelom prinašajo obilne padavine in močan veter.Nasprotno je večji del srednje, južne in tudi vzhodne Evrope pod vplivom obsežnega območja visokega zračnega tlaka. Ob takšni razporeditvi zračnega tlaka nad nami prevladujejo zahodni do jugozahodni vetrovi, s katerimi nad naše kraje doteka za ta čas zelo topel zrak. Fronte, ki se iznad Atlantika pomikajo nad Zahodno Evropo, na svoji nadaljnji poti proti vzhodu oslabijo in večjega vpliva na vreme pri nas nimajo.

Tudi fronta, ki nas bo prešla jutri čez dan, nam bo prinesla le nekoliko nižje temperature, večjih padavin na južni strani Alp pa ne bo pustila. Pred prehodom fronte bo današnji dan v znamenju jugozahodnega vetra, s katerim bo nad naše kraje dotekal zelo topel, a postopno tudi vse bolj vlažen zrak. Oblačnost na zahodu se bo čez dan gostila in širila proti vzhodu. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne že rahlo deževalo ali rosilo, na vzhodu pa bo še prevladovalo sončno in suho vreme. V najtoplejših krajih na Dolenjskem, v Beli krajini in Pomurju se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija, drugod bo nekaj stopinj manj.