Zima ali pomlad? V Mariboru se je ogrelo do 21 stopinj Celzija

Vstopili smo v nov teden, ko vreme kroji topel jugozahodni veter. Že včeraj so termometri v Novem mestu, Črnomlju, Metliki, Slovenskih Konjicah in na Ptuju pokazali kar 18 stopinj Celzija. Celo v Ratečah so izmerili 15 stopinj Celzija.

Danes je k nam začel dotekati še nekoliko toplejši zrak, zato se je na vzhodu države lokalno ogrelo celo nad 20 stopinj Celzija.

Podatki samodejnih postaj Agencije RS za okolje ob 14.20 tako kažejo, da se je v naselju Gačnik ogrelo kar do 22 stopinj Celzija, le stopinjo manj imajo v Mariboru. V Jeruzalemu so se temperature povzpele do 20 stopinj, v Metliki do 19, na Ptuju pa 18. V soncu se kopa tudi Ljubljana, kjer so namerili 14 stopinj Celzija.