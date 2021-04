Zima bo spet zamahnila z repom

Letošnji april nam bo verjetno še dolgo ostal v spominu kot mesec z ekstremnimi temperaturnimi nihanji. V prvih desetih dneh meseca je namreč razlika med uradno najnižjo in najvišjo temperaturo znašala kar 48,4 stopinje Celzija. Prvega aprila so tako na Letališču Cerklje ob Krki izmerili 27,8 stopinje Celzija, le šest dni kasneje pa je bilo v Novi vasi na Blokah –20,6 stopinje Celzija, kar je uradno najnižja aprilska temperatura v zgodovini meteoroloških meritev pri nas.

Še pred hladno fronto bo danes pri nas pihal okrepljen jugozahodni veter, s katerim bo k nam dotekal razmeroma topel, a tudi vlažen zrak. Vremensko dogajanje bo še dodatno razgibal ciklon, ki se bo poglobil nad Genovskim zalivom. Ponedeljek bo tako v zahodni polovici Slovenije oblačen s pogostimi padavinami, ki bodo v hribih severne Primorske in Notranjske obilne. V visokogorju južnih in zahodnih Julijcev, kjer bo snežilo, bo lokalno zapadlo več kot meter snega, zato se bo precej povečala nevarnost proženja snežnih plazov. Medtem bo na vzhodu države dopoldne še deloma sončno, popoldne pa se bo povsod pooblačilo in proti večeru bo tudi v teh krajih začelo deževati.

Meja sneženja se bo v drugem delu noči na torek hitro približala nižinam

Do poznega večera se bomo še nahajali v topli zračni masi, zato bo snežilo visoko, na nadmorski višini okoli 1900 metrov. Malo pred polnočjo pa bo sever države dosegla izrazita hladna fronta in meja sneženja se bo začela naglo spuščati. Proti jutru bo mrzel zrak preplavil vso Slovenijo. Trenutno sicer še ni povsem jasno, ali se bo meja sneženja spustila povsem do nižin ali pa se bo nižinam le približala. Za razliko od zadnjega prehoda izrazite hladne fronte, ko je bilo že nekaj dni pred dogodkom znano, da bo snežinke prineslo tudi v nižje dele Primorske, bo namreč tokrat šlo za bolj mejno situacijo, zato najverjetneje do zadnjega ne bomo vedeli, v kakšni obliki bodo padavine. Pri t. i. mejnih situacijah lahko namreč že manjše spremembe temperature, jakosti padavin in hitrosti vetra v spodnji plasti ozračja pomenijo nekaj sto metrov višjo ali nižjo mejo sneženja.

Najverjetneje bo sneg ponoči in jutri dopoldne pobelil Koroško in kraje ob alpsko-dinarski pregradi, ki poleg višjih delov Gorenjske obsega tudi Notranjsko in Kočevsko. Tu bodo namreč padavine najobilnejše in se bodo zadržale tudi najdlje časa. Na območju Rateč in Kranjske Gore bo lahko zapadlo okoli 20 ali celo 30 centimetrov snega, na Bohinjskem ter na območju Logatca, Postojne in Kočevja pa ga lahko zapade od 5 do 15 centimetrov. Drugod po nižinah je snežna odeja manj verjetna, a naj vas sneženje kljub temu ne preseneti, sploh če živite v krajih nad 500 metri nadmorske višine ali pa se tja odpravljate.