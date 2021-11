Zima in božični čas sta tu! Poglejte si, kaj je Dedoles pripravil za vas.

Tega čarobnega časa ne pozabijo niti številne svetovne znamke. Večina je že predstavila svoje zimske in božične kolekcije. In priznati moramo, da so številne preprosto čudovite. Tudi oblačilna znamka Dedoles ni zaostajala. Najnovejša kolekcija je polna zimskih dodatkov in trendovskih kosov, ki vam ne bodo le ogreli telesa, ampak tudi dušo. Izvirni zimski vzorci iz ženskih, moških in otroških kolekcij ne smejo manjkati v nobeni garderobi.

Tople kape in naglavni trakovi

Prepustite se božičnemu duhu z zabavno zimsko kolekcijo Dedoles. Vse kape vsebujejo mehak akril, ki odlično ohranja toploto. To vas bo v kombinaciji s toplo oblogo iz flisa ogrelo tudi v najhladnejših dneh. In če ste ljubitelj cofov, so kape Dedoles kot ustvarjene za vas. Ta element poudarja igrivost, ki se skriva v vsakem posameznem izdelku Dedoles. Če ne marate nositi pokrival, ne obupajte in si oglejte izvirno kolekcijo ženskih naglavnih trakov.

Izvirni šali za vse

Seveda se izbira zimskih dodatkov Dedoles ne konča s kapami. Oblačilno kombinacijo lahko na primer popestrite tudi s pisanim šalom Dedoles. Ni pomembno, ali ste odrasla oseba, najstnik ali otrok. Ti izdelki bodo razveselili ljudi vseh starosti. Izbirate lahko med številnimi izvirnimi in ljubkimi vzorci. Kateri dizajn se torej najbolje ujema z vašo osebnostjo?

Rokavice za zaščito pred mrazom

Ali tudi vi sovražite občutek mrzlih prstov? Poslovite se od neprijetne odrevenelosti in razvajajte roke z mehkim pletenim materialom. Rokavice Dedoles niso le videti lepo na rokah, ampak imajo tudi posebej oblikovane konice prstov za enostavno upravljanje zaslona na dotik. Na ta način lahko uporabljate pametni telefon, ne da bi vam bilo treba sneti rokavice. Posezite po tej učinkoviti zaščiti pred mrazom in se poslovite od hladnih rok.

Zabavni izdelki Dedoles vas bodo ogreli in hkrati razveselili. Ne pozabite niti na nakup toplih nogavic. In kako bo vaš dom še svetlejši? Za vas imamo preprost trik! Obujte si Dedolesove copate s priljubljenim motivom in širite veselje, kamorkoli stopite.





Naročnik oglasa je Dedoles, s.r.o.