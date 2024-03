Zima, pomlad ali poletje?

Po burnem prehodu hladne fronte, ki je z močnim deževjem, vetrom, točo in sodro bolj spominjal na poletne mesece, je dele Slovenije obiskala še zima. Poleg predelov Gorenjske je zasneženo tudi ponekod na Notranjskem, Dolenjskem, Kočevskem in v Posavju. Naš hišni prognostik Rok Nosan pojasnjuje, da tako izrazite spremembe vremena na začetku pomladi niso nič neobičajnega in že v prihodnjih dneh se k nam postopno vrača toplejše vreme. V drugi polovici tedna bodo temperature marsikje spet presegle 20 stopinj Celzija.

V soboto popoldne je severni del Slovenije dosegla izrazita ohladitev – temperature so marsikje v le dobri uri padle za deset in več stopinj Celzija. Ob intenzivnih padavinah se je spuščala tudi meja sneženja, ki se je ponekod spustila do nižin. V zasneženo jutro so se tako zbudili marsikje na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju ter ponekod v Zasavju. Sneg je pobelil tudi višje ležeče alpske doline. Po nižinah je zapadlo do 5, nekoliko višje pa lokalno tudi več kot 15 centimetrov snega.

Na ceste so se ponekod odpravila tudi plužna vozila. Na Prometno informacijskem centru ob tem opozarjajo, da morajo biti vozila tudi po 15. marcu v zimskih razmerah opremljena z zimsko opremo. Močan veter, strele, toča in sodra Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zapisali, da je zaključek sobotnega svetovnega dneva meteorologije postregel z burnim vremenskim dogajanjem. Prehod vremenske fronte so spremljali nalivi, veliko število razelektritev, močni sunki vetra, ponekod sta padali tudi sodra in toča. Sunki vetra so ponekod v osrednji Sloveniji presegli 100 kilometrov na uro. Strel je bilo toliko, kot bi bili sredi poletja.

Med pol osmo in osmo uro zvečer je po podatkih Arsa na postaji Šebreljski vrh padlo 30 litrov, na Bukovskem vrhu pa 21 litrov dežja na kvadratni meter. Iz več krajev poročajo o podrtih drevesih in odkritih cestah. V Ljubljani je drevo padlo na več parkiranih avtomobilov v Savskem naselju.

Polne roke dela za gasilce Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, so v zvezi z neurjem zabeležili 145 dogodkov na območju regijskih centrov Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor, Murska Sobota in Nova Gorica. Na terenu je posredovalo 62 gasilskih enot, od tega štiri poklicne. Predvsem so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov.

Sneg na začetku pomladi ni nič neobičajnega Naš hišni prognostik Rok Nosan pojasnjuje, da tako izrazite spremembe vremena na začetku pomladi niso nič neobičajnega in se dogajajo skoraj vsako leto. Nad polarnimi predeli je namreč še veliko mrzlega zraka, ki se lahko spusti nad naše kraje. Tako lahko zima tudi ob koncu marca in v aprilu še pošteno zamahne z repom. Sneženje bo kmalu povsod ponehalo.

