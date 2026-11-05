Zima prihaja: preverite, kje bo najbližji smučarski sejem

November in december sta meseca, ko po državi tradicionalno potekajo smučarski sejmi. Na njih si lahko vsak zagotovi kakovostno rabljeno opremo, ki ustreza njegovemu znanju, željam in finančnim zmožnostim, so v objavi na svoji spletni strani zapisali na Smučarski zvezi Slovenije.

Obisk sejma ima po prepričanju smučarske zveze tudi pomembno sporočilo: z njim se podpira domača smučarska društva in klube, ki zbirajo sredstva za razvoj mladih generacij smučarjev. "Prav ti mladi bodo v prihodnjih letih ime Slovenije ponesli v svet," so poudarili.

Na zvezi so izpostavili tudi trajnostni vidik smučarskih sejmov, saj obiskovalce spodbujajo k ponovni uporabi opreme, odgovornemu nakupovanju in skrbi za okolje.

Prvi smučarski sejem bo tako potekal to soboto na Glavnem trgu v Novem mestu. Sledili pa bodo sejmi po številnih drugih krajih po državi, med drugim Kranju, Ljubljani, Kopru in Celju.