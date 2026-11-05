Zima prihaja: preverite, kje bo najbližji smučarski sejem

November in december sta meseca, ko po državi tradicionalno potekajo smučarski sejmi. Na njih si lahko vsak zagotovi kakovostno rabljeno opremo, ki ustreza njegovemu znanju, željam in finančnim zmožnostim, so v objavi na svoji spletni strani zapisali na Smučarski zvezi Slovenije.
Obisk sejma ima po prepričanju smučarske zveze tudi pomembno sporočilo: z njim se podpira domača smučarska društva in klube, ki zbirajo sredstva za razvoj mladih generacij smučarjev. "Prav ti mladi bodo v prihodnjih letih ime Slovenije ponesli v svet," so poudarili.
Na zvezi so izpostavili tudi trajnostni vidik smučarskih sejmov, saj obiskovalce spodbujajo k ponovni uporabi opreme, odgovornemu nakupovanju in skrbi za okolje.
Prvi smučarski sejem bo tako potekal to soboto na Glavnem trgu v Novem mestu. Sledili pa bodo sejmi po številnih drugih krajih po državi, med drugim Kranju, Ljubljani, Kopru in Celju.
Prihajajoči smučarski sejmi (Vir: Smučarska zveza Slovenije):
6. SMUČARSKA TRŽNICA Novo mesto, 7. 11. 2026
Lokacija: Glavni trg (center mesta)
Sejem smučarske opreme KUTS Tržič, 13. in 14. 11. 2026
Lokacija: SOKOLNICA Tržič (SŠD Tržič)
Smučarski sejem Tolmin, 13. in 14. 11. 2026
Lokacija: hala Podgornik v Tolminu
Smučarski sejem Kras, 14. 11. 2026
Lokacija: Dvorana OŠ Sežana
Sejem rabljene in nove smučarske opreme Prebold, 13. do 15. 11. 2026
Lokacija: Dvorana Prebold
50. Zimskošportni sejem rabljene smučarske opreme na Gorenjskem, 19. do 21. 11. 2026
Lokacija: Supernova Mercator Primskovo
Sejem rabljene smučarske opreme Kranjska Gora, 20. do 22. 11. 2026
Lokacija: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
Smučarski sejem Gorica 2026, 19. do 21. 11. 2026
Lokacija: Športni center Šempeter Vrtojba (nekdanji HIT Šport center)
Smučarski sejem SK Idrija, 21. 11. 2026
Lokacija: OŠ Idrija
7. Smučarski sejem v Semiču, 21. 11. 2026
Lokacija: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Sejem rabljene smučarske in deskarske opreme SK Portorož, 21. in 22. 11. 2026
Lokacija: montažna dvorana Šimc Piran v Luciji
Smučarski sejem BrkinSki, 21. 11. 2026
Lokacija: Osnovna šola DBB Hrpelje
Otroški smučarski sejem, 18. do 21. 11. 2026
Lokacija: Nakupovalni center - Park center Koper
Tradicionalni smučarski sejem Logatec, 21. 11. 2026
Lokacija: Telovadnica OŠ 8. Talcev
Smučarski sejem Mengeš, 21. in 22. 11. 2026
Lokacija: Športna dvorana Mengeš
Smučarski sejem SK Velenje, 20. do 22. 11. 2026
Lokacija: Rdeča dvorana Velenje
Sejem rabljene smučarske opreme Trbovlje, 20. in 21. 11. 2026
Lokacija: Dom svobode Trbovlje
Sejem smučarske opreme Pivka, 20. in 21. 11. 2026
Lokacija: Krpanov dom v Pivki
Smučarski sejem Snežak, 19. do 21. 11. 2026
Lokacija: City Center Celje
Sejem smučarske opreme Koroška bela, 27. do 29. 11. 2026
Lokacija: OŠ Koroška Bela
44. Smučarski sejem SD Krka Rog, 28. 11. 2026
Lokacija: Telovadnica osnovna šola Drska
Smučarski sejem Capris 2026-2027, 28. in 29. 11. 2026
Lokacija: Telovadnica OŠ Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, Koper
Smučarski sejem Snežinka, 26. do 29. 11. 2026
Lokacija: Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Stebrna dvorana in dvorana Povodni mož
Smučarski sejem SD Strahovica, 28. - 29. 11. 2026
Lokacija: Osnovna šola Vodice
Smučarski sejem rabljene opreme Vrhnika, 27. in 28. 11. 2026
Lokacija: pod šotorom v športnem parku na Vrhniki (ob drsališču)
Sejem rabljene smučarske opreme Postojna, 27. in 28. 11. 2026
Lokacija: Gasilsko Reševalni center Postojna
Smučarski sejem Škofja Loka, 5. in 6. 12. 2026
Lokacija: Športna dvorana Poden Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka
Smučarski sejem Ajdovščina, 4. do 6. 12. 2026
Lokacija: Waldorfska šola Primorska (Cesta 5. maja 6, Ajdovščina)
Sejem rabljene smučarske opreme Prekmurje, 5. 12. 2026
Lokacija: v stari telovadnici OŠ I MS
Sejem rabljene smučarske opreme Laško, 4. do 6. 12. 2026
Lokacija: Otročjega centra Laško
Smučarski sejem Smučarskega kluba Bled, 4. do 6. 12. 2026
Lokacija: Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Smučarski sejem Radovljica, 10. do 13. 12. 2026
Lokacija: Srednješolski izobraževalni center Radovljica (SIC RADOVLJICA)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.