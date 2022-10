Zima prinaša varčevanje z energijo

Varčevanju z energijo se to zimo ne bomo mogli izogniti. Tako ugotavljajo tudi vodilni v slovenskih energetskih podjetjih, ki pa vendarle v prihodnost zrejo z optimizmom. V zadnjih dneh se je namreč, pojasnjuje prvi mož Plinovodov, dobava plina z zahoda močno povečala. S ta hip želenimi dobavami iz denimo Alžirije bi lahko nekoliko lažje zadihali in zmanjšali odvisnost od ruskega plina. Vprašanje pa ostaja: koliko bomo zanj plačali? Se bodo na račun pomanjkanja in s tem divjanja trgov z energenti podražile tudi položnice za elektriko?