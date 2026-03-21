Zima še ni rekla zadnje: prihaja ohladitev, možen tudi sneg

Ljubljana, 21. 03. 2026 12.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. R.N.
Danes bodo na severu občasne plohe, jutri bo zmerno oblačno in večinoma suho. Drug teden pa prihaja ohladitev, možne so tudi kakšne snežinke.

"Kljub včerajšnjemu pomladnemu enakonočju zima še ni rekla zadnje besede," pravi naš hišni vremenoslovec Rok Nosan. Konec marca sta tako možni še dve izrazitejši vremenski spremembi s hladnim zrakom, ki prihaja s severa.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v severnih krajih bo možna kakšna ploha, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne ni izključena kakšna ploha. V torek bo dokaj sončno, predvsem popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti.

FOTO: Shutterstock

Dolgoročnejše napovedi pa prinašajo znova bolj 'zimske' obete. V prihodnjem tednu se bo nad Evropo s polarnih območij namreč spustila obsežna gmota hladnega zraka, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Ohladitev bo Slovenijo po prehodni otoplitvi v začetku tedna predvidoma dosegla v noči na četrtek, ko pričakujemo padavine in zelo nizko mejo sneženja. Ta se lahko spusti tudi do nižin. "Hladno vreme nas bo nato verjetno spremljalo vse do velikonočnih praznikov," dodaja.

Po modelu Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) sta konec marca sicer možni dve izrazitejši vremenski spremembi – drugo se pričakuje proti koncu meseca, okoli 28. in 29. marca. V teh obdobjih poleg sneženja obstaja tudi možnost pozebe, kar bi lahko predstavljalo težavo za zgodnjo vegetacijo.

Brezplačne delavnice o ustni higieni v domovih starejših

bibaleze
Portal
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
vizita
Portal
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
cekin
Portal
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
moskisvet
Portal
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
dominvrt
Portal
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
okusno
Portal
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
voyo
Portal
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
