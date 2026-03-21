Zima še ni rekla zadnje: prihaja ohladitev, možen tudi sneg

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v severnih krajih bo možna kakšna ploha, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne ni izključena kakšna ploha. V torek bo dokaj sončno, predvsem popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti.