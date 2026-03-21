Zima še ni rekla zadnje: prihaja ohladitev, možen tudi sneg

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v severnih krajih bo možna kakšna ploha, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.
Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija.
V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne ni izključena kakšna ploha. V torek bo dokaj sončno, predvsem popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti.
Dolgoročnejše napovedi pa prinašajo znova bolj 'zimske' obete. V prihodnjem tednu se bo nad Evropo s polarnih območij namreč spustila obsežna gmota hladnega zraka, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.
Ohladitev bo Slovenijo po prehodni otoplitvi v začetku tedna predvidoma dosegla v noči na četrtek, ko pričakujemo padavine in zelo nizko mejo sneženja. Ta se lahko spusti tudi do nižin. "Hladno vreme nas bo nato verjetno spremljalo vse do velikonočnih praznikov," dodaja.
Po modelu Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) sta konec marca sicer možni dve izrazitejši vremenski spremembi – drugo se pričakuje proti koncu meseca, okoli 28. in 29. marca. V teh obdobjih poleg sneženja obstaja tudi možnost pozebe, kar bi lahko predstavljalo težavo za zgodnjo vegetacijo.
