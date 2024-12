Zima se skriva na Rogli

V tihem in gozdnatem delu Slovenije, pod mogočnim hribovjem Pohorjem, se na relaciji zgolj 17 kilometrov skrivata bisera: Rogla in Terme Zreče. Skupaj tvorita neponovljivo slovensko kombinacijo smučarskega raja in toplega termalnega luksuza.

Le redko kje na svetu narava na enem drobnem koščku sveta ponudi toliko, kot prav pod Pohorjem v vzhodnem delu Slovenije. Terme Zreče in Rogla sta turistična centra, ki delata z roko v roki in tako gostom ponujata edinstveni svet smučanja, sankanja, krpljanja in drugih snežnih dogodivščin na eni strani – na Rogli, na drugi – v Termah Zreče, pa razvajanje v termalnih vrelcih, avtentični Savna vasi ter pomirjujočem Wellnessa Idila, ki navdih za sprostitev svojih gostov išče v pohorski naravi.