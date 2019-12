Opozorila pred zimskimi obiski gora: letos v naših gorah umrlo že 41 ljudi

"Slovensko visokogorje je pod debelo snežno odejo, nižje pa so planinske poti spolzke zaradi vlage in poledenele podlage," je strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) in gorski reševalec Matjaž Šerkezi predstavil trenutne razmere v gorah.

Severna pobočja, stene, grape, predvsem osojne strani, so zasnežene, sneg je trd, zbit in poledenel. Na nižje ležečih predelih, predvsem v gozdu, nevarnost predstavlja suho listje, ki že samo po sebi drsi, pod njim pa se skrivajo mokre korenine in kamenje, ponekod tudi poledenela podlaga.

Zimski obisk gora zaznamujejo še druge posebnosti, izpostavja Franc Gričar , načelnik Vodniške komisije PZS in inštruktor planinske vzgoje. "Dnevi so kratki, planinske koče zaprte, v gorah pa je sneg in z njim temperature pod lediščem in večkrat močan veter. Megla pogosto zmanjša vidljivost in neizkušenega planinca hitro zapelje na napačno pot, pokrajina postane povsod enaka, človeka zajame panika in hitro lahko pride do nesreče zaradi padca čez skalni skok ali zdrsa na mokri podlagi,"opozarja Gričar.

"Stopnja nevarnosti snežnih plazov je druge stopnje po evropski petstopenjski lestvici, in sicer nekje nad 1800 metri nadmorske višine, problematičen je predvsem napihan sneg. Planinske poti in brezpotja so na tej višini poledeneli zaradi inverzije in nizkih nočnih temperatur," dodaja Šerkezi.

Za obisk visokogorja so edina pravilna izbira 10- ali 12-zobe gorniške dereze, neprimerne pa so razne mini derezice, verige in druge gumijaste izpeljanke. Mini derezice se namreč na strmini lahko snamejo s čevljev, kar povzroči zdrs.

V zimskem času se spremeni tudi videz pokrajine in ni nujno, da če jo poznamo iz poletnih dni, jo bomo prepoznali tudi pozimi."Zato je zelo pomembno dobro znanje iz orientacije in predvsem, da imamo s sabo kakovosten planinski zemljevid in kompas. Seveda nam bo prav prišla tudi aplikacija LocusMap na pametnem telefonu, vendar naj ne bo zamenjava za tiskan zemljevid,"pravi inštruktor planinske vzgoje.

Za obisk gora pozimi potrebujemo popolno zimsko opremo - cepin, dereze in čelado, ob obisku visokogorja tudi plazovni trojček. Pred vsako turo je treba preveriti stanje opreme, snežne razmere na območju, kamor se odpravljamo, in odprtost planinskih koč.

"Ob zdrsu ali padcu so ključne prve sekunde in še najbolj vešči alpinisti jih težko izpeljejo, kaj šele nekdo, ki zaustavljanja s cepinom še nikoli ni poskusil in na rokah nima rokavic. V trenutku bo ostal brez kože in mišic na roki, izpustil cepin, sam pa bo brez nadzora po pobočju zdrsnil kot poln nahrbtnik," je slikovito opisal Šerkezi in osvetlil tudi nevaren populizem družbenih omrežij: "Zadnje leto je opazno, da je populizem družbenih omrežij prebudil posameznike, ki izkoriščajo preventivo v gorah za promocijske namene in tako oglašujejo določene izdelke in opremo." Pri tem je opozoril na previdnost, saj omenjeni pogosto nimajo potrebnih izkušenj v gorah.

Da so zimske gore kljub svoji lepoti nevarne, obiskovalcem gora polaga na srce tudi Gorazd Gorišek, avtor letos izdanega vodnika V zasnežene gore. "Vsem uporabnikom knjige polagam na srce, da so zimske gore, čeravno lepe in mogočne, tudi nevarne. Gorniški vodnik predvsem vabi in manj opozarja."