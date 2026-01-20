Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Zimska FUNtastična zabava za nepozabna družinska doživetja!

Ljubljana, 20. 01. 2026 19.17 pred 26 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Falkensteiner Hotels & Residence

Laboratorijski eksperimenti, kulinarične delavnice, oblikovanje balonov, raziskovanje ranger poligona, čarobni triki veličastnega Magic Leona in številne druge zanimivosti – Falkensteiner Club Funimation Borik in Falkensteiner Premium Camping Zadar sta to zimo družinsko sanjsko mesto.

Ustvarjalne delavnice, razburljivi animacijski programi, športne aktivnosti ali raziskovanje narave – ne glede na to, katero vrsto zabave boste izbrali, se boste počutili fantastično. V zimski sezoni se zabavajte skupaj z družino, povežite se in uživajte na svoj način. Falkensteiner Club Funimation Borik in Falkensteiner Premium Camping Zadar v januarju in februarju ter spomladi pripravljata nepozabne družinske počitnice z FUNtastičnimi tematskimi vikendi – polnimi zabave, druženja in posebnih doživetij za vso družino.

Za male radovedne znanstvenike

Pripravite se na super zabavo z učenjem – čakajo vas laboratorijski eksperimenti, kot so spodbujanje vulkanskega izbruha in raziskovanje barv hrane. Male junake čaka velik izziv – reševanje ugank, ki odklepajo skrivnostno škatlo, sodelovanje v izzivih STEAM skozi znanost in igro, na koncu pa bodo prejeli diplome in nagrade za sodelovanje. Sijoča neonska zabava pod zvezdami je vrhunec doživetij, ki vas čakajo na Znanstvenih vikendih od 6. do 8. februarja in od 10. do 12. aprila.

Razburljiva doživetja v naravi

Povežite se z naravo na edinstven način, z izobraževalnimi in zabavnimi aktivnostmi na Ranger vikendu od 17. do 19. aprila. Ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali vam bodo razkrile lepoto ustvarjanja. Čaka vas tudi razburljivo eko-foto tekmovanje, raziskovanje ranger poligona v naravi, zanimivi poskusi s sluzjo, naučili pa se boste tudi saditi rastline in uživati v čarobnih večerih pod zvezdnatim nebom ter peči piškote iz sleza na odprtem ognju. Mali rangerji, čaka vas nepozaben vikend.

Cirkus vikend

Od 20. do 22. februarja vas čaka pravi Cirkus vikend, poln barv, smeha in ustvarjalnosti. V petek odpiramo vikend barvito in veselo: otroci izdelujejo barvita cirkuška očala, nato pa zaplešejo v super zabavni hula-hop šoli. V soboto se potopimo v svet cirkuških veščin, sledi šola žongliranja, izdelava lastnega cirkuškega klobuka in razigrane cirkuške igre. Popoldne prinaša še več čarobnosti z vrtenjem krožnikov, oblikovanjem balonov in ustvarjalnimi cirkuškimi delavnicami. V nedeljo pa za konec – veliki finale! Cirkus vikend zaključimo s pustolovskim cirkusom in podelitvijo diplom, da proslavimo vse naše male izvajalce.

Ampak to še ni vse. Odkrijte vse druge tematske vikende na straneh Falkensteinerja.

Družinska namestitev z dušo

Na vas je, da se odločite, ali se želite prepustiti čarom bivanja v hotelu ali morda nastanitvi v mobilnih in glamping hišicah ali v pa svojem avtodomu. Ne glede na to, ali se odločite za vikend v hotelu Club Funimation Borik ali Premium Camping Zadar, bivajo otroci do 12 let med FUNtastičnimi vikendi brezplačno s starši v družinski sobi in imajo neomejen dostop do Falky Landa, starši pa lahko izkoristijo 20 % popust na vnaprej rezervirane spa tretmaje, brezplačno nadgradnjo sobe (odvisno od razpoložljivosti) in brezplačno parkiranje.

Družinski vikendi še nikoli niso bili tako FUNtastični.


Naročnik oglasne vsebine je Falkensteiner Hotels & Residence.

zima zabava družina Falkensteiner Hotels & Residence
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534