Zimska FUNtastična zabava za nepozabna družinska doživetja!

Ustvarjalne delavnice, razburljivi animacijski programi, športne aktivnosti ali raziskovanje narave – ne glede na to, katero vrsto zabave boste izbrali, se boste počutili fantastično. V zimski sezoni se zabavajte skupaj z družino, povežite se in uživajte na svoj način. Falkensteiner Club Funimation Borik in Falkensteiner Premium Camping Zadar v januarju in februarju ter spomladi pripravljata nepozabne družinske počitnice z FUNtastičnimi tematskimi vikendi – polnimi zabave, druženja in posebnih doživetij za vso družino.
Za male radovedne znanstvenike
Pripravite se na super zabavo z učenjem – čakajo vas laboratorijski eksperimenti, kot so spodbujanje vulkanskega izbruha in raziskovanje barv hrane. Male junake čaka velik izziv – reševanje ugank, ki odklepajo skrivnostno škatlo, sodelovanje v izzivih STEAM skozi znanost in igro, na koncu pa bodo prejeli diplome in nagrade za sodelovanje. Sijoča neonska zabava pod zvezdami je vrhunec doživetij, ki vas čakajo na Znanstvenih vikendih od 6. do 8. februarja in od 10. do 12. aprila.
Razburljiva doživetja v naravi
Povežite se z naravo na edinstven način, z izobraževalnimi in zabavnimi aktivnostmi na Ranger vikendu od 17. do 19. aprila. Ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali vam bodo razkrile lepoto ustvarjanja. Čaka vas tudi razburljivo eko-foto tekmovanje, raziskovanje ranger poligona v naravi, zanimivi poskusi s sluzjo, naučili pa se boste tudi saditi rastline in uživati v čarobnih večerih pod zvezdnatim nebom ter peči piškote iz sleza na odprtem ognju. Mali rangerji, čaka vas nepozaben vikend.
Cirkus vikend
Od 20. do 22. februarja vas čaka pravi Cirkus vikend, poln barv, smeha in ustvarjalnosti. V petek odpiramo vikend barvito in veselo: otroci izdelujejo barvita cirkuška očala, nato pa zaplešejo v super zabavni hula-hop šoli. V soboto se potopimo v svet cirkuških veščin, sledi šola žongliranja, izdelava lastnega cirkuškega klobuka in razigrane cirkuške igre. Popoldne prinaša še več čarobnosti z vrtenjem krožnikov, oblikovanjem balonov in ustvarjalnimi cirkuškimi delavnicami. V nedeljo pa za konec – veliki finale! Cirkus vikend zaključimo s pustolovskim cirkusom in podelitvijo diplom, da proslavimo vse naše male izvajalce.
Ampak to še ni vse. Odkrijte vse druge tematske vikende na straneh Falkensteinerja.
Družinska namestitev z dušo
Na vas je, da se odločite, ali se želite prepustiti čarom bivanja v hotelu ali morda nastanitvi v mobilnih in glamping hišicah ali v pa svojem avtodomu. Ne glede na to, ali se odločite za vikend v hotelu Club Funimation Borik ali Premium Camping Zadar, bivajo otroci do 12 let med FUNtastičnimi vikendi brezplačno s starši v družinski sobi in imajo neomejen dostop do Falky Landa, starši pa lahko izkoristijo 20 % popust na vnaprej rezervirane spa tretmaje, brezplačno nadgradnjo sobe (odvisno od razpoložljivosti) in brezplačno parkiranje.
Družinski vikendi še nikoli niso bili tako FUNtastični.
Naročnik oglasne vsebine je Falkensteiner Hotels & Residence.