Zimska FUNtastična zabava za nepozabna družinska doživetja!

Ustvarjalne delavnice, razburljivi animacijski programi, športne aktivnosti ali raziskovanje narave – ne glede na to, katero vrsto zabave boste izbrali, se boste počutili fantastično. V zimski sezoni se zabavajte skupaj z družino, povežite se in uživajte na svoj način. Falkensteiner Club Funimation Borik in Falkensteiner Premium Camping Zadar v januarju in februarju ter spomladi pripravljata nepozabne družinske počitnice z FUNtastičnimi tematskimi vikendi – polnimi zabave, druženja in posebnih doživetij za vso družino.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right





















Za male radovedne znanstvenike

Pripravite se na super zabavo z učenjem – čakajo vas laboratorijski eksperimenti, kot so spodbujanje vulkanskega izbruha in raziskovanje barv hrane. Male junake čaka velik izziv – reševanje ugank, ki odklepajo skrivnostno škatlo, sodelovanje v izzivih STEAM skozi znanost in igro, na koncu pa bodo prejeli diplome in nagrade za sodelovanje. Sijoča neonska zabava pod zvezdami je vrhunec doživetij, ki vas čakajo na Znanstvenih vikendih od 6. do 8. februarja in od 10. do 12. aprila.

Razburljiva doživetja v naravi

Povežite se z naravo na edinstven način, z izobraževalnimi in zabavnimi aktivnostmi na Ranger vikendu od 17. do 19. aprila. Ustvarjalne delavnice z naravnimi materiali vam bodo razkrile lepoto ustvarjanja. Čaka vas tudi razburljivo eko-foto tekmovanje, raziskovanje ranger poligona v naravi, zanimivi poskusi s sluzjo, naučili pa se boste tudi saditi rastline in uživati v čarobnih večerih pod zvezdnatim nebom ter peči piškote iz sleza na odprtem ognju. Mali rangerji, čaka vas nepozaben vikend.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right

























Cirkus vikend

Od 20. do 22. februarja vas čaka pravi Cirkus vikend , poln barv, smeha in ustvarjalnosti. V petek odpiramo vikend barvito in veselo: otroci izdelujejo barvita cirkuška očala, nato pa zaplešejo v super zabavni hula-hop šoli. V soboto se potopimo v svet cirkuških veščin, sledi šola žongliranja, izdelava lastnega cirkuškega klobuka in razigrane cirkuške igre. Popoldne prinaša še več čarobnosti z vrtenjem krožnikov, oblikovanjem balonov in ustvarjalnimi cirkuškimi delavnicami. V nedeljo pa za konec – veliki finale! Cirkus vikend zaključimo s pustolovskim cirkusom in podelitvijo diplom, da proslavimo vse naše male izvajalce. Ampak to še ni vse. Odkrijte vse druge tematske vikende na straneh Falkensteinerja .

Družinska namestitev z dušo