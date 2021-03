Zima še maha z repom: raje počakajte z menjavo pnevmatik

Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da so zimske pnevmatike obvezne do 15. marca, v primeru zimskih razmer pa tudi po tem datumu.

Zimske pnevmatike je v toplejših mesecih treba zamenjati za letne, ker so te pri vožnji v času visokih temperatur bistveno bolj varne. Zimske so narejene iz mehkejših gumenih zmesi, zato je pri visokih temperaturah zavorna pot vozila z zimskimi pnevmatikami daljša, oprijem vozišča je slabši, v ovinku pa lahko prej pride do zdrsa.

Osnovno pravilo sicer voznikom narekuje štiri enake pnevmatike z ne manj kot štirimi milimetri profila, ki niso starejše od štirih let. Pnevmatike so namreč narejene iz naravnega materiala, zato se z leti starajo in tako postajajo vedno trše. Po navedbah prometnih strokovnjakov je zakonsko najnižji še dopustni profil za letne pnevmatike 1,6 milimetra, vendar je to premalo.