Policijska akcija: nadzor nad zimsko opremo

Policisti s kranjske policijske uprave so obutev jeklenih konjičkov preverjali v Tržiču. Zimska oprema je po zakonu obvezna od sobote, v teh dneh pa je tudi vreme že povsem zimsko, s temperaturami blizu ledišča in snegom do nižin.
Policistom so tokrat v akciji pomagali tudi strokovnjaki tehničnih pregledov, ki so merili globino profilov na gumah. Če je bilo vse tako, kot mora biti - minimalna globina profila 3 mm - je sledila praktična nagrada, nekaj, kar pozimi pride prav, strgalo za led. Če so vozniki želeli, so preverili tudi zimsko tekočino: "Da ne zmrzne, treba je imeti hladilno tekočino, in ta zmrzne pri -40 stopinjah Celzija. Torej, do Sibirije bo šlo," so se šalili.
Večina voznikov sicer ima predpisano zimsko opremo, so pa tudi izjeme. "Nekateri šparajo po domače povedano, čakajo da je tri milimetre, da se povsem obrabi in šele potem zamenjjajo. Včasih je lahko prepozno in se lahko naredi nesreča ali zdrs," opozarja tehnični preglednik Slavc Razstresen.
Avtomobili morajo imeti nameščene zimske pnevmatike z najmanj tri milimetre globokimi kanali dezena. Dovoljen je sicer tudi komplet štirih letnih gum, ki pa morajo imeti enako minimalno globino profila, vendar je treba v tem primeru s seboj prevažati še ustrezne snežne verige za pogonska kolesa.
"Zimska pnevmatika ima drugačne lastnosti, bolj varna je v zimskih razmerah, ob nizkih temperaturah. Pri letnih pa se ta zavorna pot bistveno podaljša, kar pa vemo, da vsak meter v prometu šteje," pojasnjuje Simon Sušanj s Policijske uprave (PU) Kranj.
Konkretno: pri zaviranju v snegu in hitrosti 50 kilometrov na uro je zavorna pot z zimskimi gumami enkrat krajša. Zdaj so ceste mokre, je megla, ponekod tudi sneg in led, a gorenjski policisti opozarjajo,cda so zjutraj v zgolj 15 minutah obravnavali štiri nesreče zaradi hitrosti in premajhne varnostne razdalje.
