Policijska akcija: nadzor nad zimsko opremo

Policisti s kranjske policijske uprave so obutev jeklenih konjičkov preverjali v Tržiču. Zimska oprema je po zakonu obvezna od sobote, v teh dneh pa je tudi vreme že povsem zimsko, s temperaturami blizu ledišča in snegom do nižin.

Policistom so tokrat v akciji pomagali tudi strokovnjaki tehničnih pregledov, ki so merili globino profilov na gumah. Če je bilo vse tako, kot mora biti - minimalna globina profila 3 mm - je sledila praktična nagrada, nekaj, kar pozimi pride prav, strgalo za led. Če so vozniki želeli, so preverili tudi zimsko tekočino: "Da ne zmrzne, treba je imeti hladilno tekočino, in ta zmrzne pri -40 stopinjah Celzija. Torej, do Sibirije bo šlo," so se šalili.