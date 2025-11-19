Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Policijska akcija: nadzor nad zimsko opremo

Tržič, 19. 11. 2025 19.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tanja Volmut , T.H.
Komentarji
29

Slaba oprema je lahko na ledeni cesti smrtno nevarna, globe pa so bolj blage: 40 evrov. So pa občutno višje, če voznik zaradi neprimerne opreme povzroči zastoj ali nesrečo: 500 evrov in pet kazenskih točk. Pridružili smo se gorenjskim policistom, ki so preverjali, ali imajo vozniki na svojih vozilih zimsko opremo.

Policisti s kranjske policijske uprave so obutev jeklenih konjičkov preverjali v Tržiču. Zimska oprema je po zakonu obvezna od sobote, v teh dneh pa je tudi vreme že povsem zimsko, s temperaturami blizu ledišča in snegom do nižin.

Policistom so tokrat v akciji pomagali tudi strokovnjaki tehničnih pregledov, ki so merili globino profilov na gumah. Če je bilo vse tako, kot mora biti - minimalna globina profila 3 mm - je sledila praktična nagrada, nekaj, kar pozimi pride prav, strgalo za led. Če so vozniki želeli, so preverili tudi zimsko tekočino: "Da ne zmrzne, treba je imeti hladilno tekočino, in ta zmrzne pri -40 stopinjah Celzija. Torej, do Sibirije bo šlo," so se šalili.

Preverjanje globine profila pnevmatike
Preverjanje globine profila pnevmatike FOTO: POP TV

Večina voznikov sicer ima predpisano zimsko opremo, so pa tudi izjeme. "Nekateri šparajo po domače povedano, čakajo da je tri milimetre, da se povsem obrabi in šele potem zamenjjajo. Včasih je lahko prepozno in se lahko naredi nesreča ali zdrs,"  opozarja tehnični preglednik Slavc Razstresen.

Avtomobili morajo imeti nameščene zimske pnevmatike z najmanj tri milimetre globokimi kanali dezena. Dovoljen je sicer tudi komplet štirih letnih gum, ki pa morajo imeti enako minimalno globino profila, vendar je treba v tem primeru s seboj prevažati še ustrezne snežne verige za pogonska kolesa.  

"Zimska pnevmatika ima drugačne lastnosti, bolj varna je v zimskih razmerah, ob nizkih temperaturah. Pri letnih pa se ta zavorna pot bistveno podaljša, kar pa vemo, da vsak meter v prometu šteje," pojasnjuje Simon Sušanj s Policijske uprave (PU) Kranj. 

Zavorna pot pri zimskih in letnih pnevmatikah
Zavorna pot pri zimskih in letnih pnevmatikah FOTO: POP TV

Konkretno: pri zaviranju v snegu in hitrosti 50 kilometrov na uro je zavorna pot z zimskimi gumami enkrat krajša. Zdaj so ceste mokre, je megla, ponekod tudi sneg in led, a gorenjski policisti opozarjajo,cda so zjutraj v zgolj 15 minutah obravnavali štiri nesreče zaradi hitrosti in premajhne varnostne razdalje.

zimska oprema gume profil nadzor
Naslednji članek

Nada Drobne Popovič nova generalna direktorica GEN energije

Naslednji članek

Zakaj med ujmo v Brdih ni bilo obveščanja s sistemom SI-Alarm?

SORODNI ČLANKI

Jekleni konjički so se morali preobuti

Jutro med kupi gum

Zimske gume tako obrabljene, da ne bi bile primerne niti za poleti

So zimske gume še dobre? Preverite lahko s kovancem

Zimske pnevmatike dražje od 15 do 30 odstotkov v primerjavi z lanskimi

Test pnevmatik: Na trgu tudi take, ki niso priporočljive

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gnile banane
19. 11. 2025 21.13
+0
Pristojni za to in ono bodo počar moral nehat s svojim bluzenjem, ker vse skupaj nima več nobene logične in/ali pametne povezave,....
ODGOVORI
1 1
Jezna Jasna
19. 11. 2025 21.11
Kazen 40 evrov je smešna. V redu. Kaj pa zavarovalnica reče, v primeru, da z letnimi gumami povzročiš prometno in sesuješ še tri druge avtomobile? Recimo materialne škode za 30 jurjev. Gre to skozi ali si ga nasrkal?
ODGOVORI
0 0
galeon
19. 11. 2025 21.14
Pnevmatika ni nikoli vzrok prometne nesreče. Torej zavarovalnica mora izplačat.
ODGOVORI
0 0
Artechh
19. 11. 2025 21.19
ce nimas pnevmatik po zakonu ti zavarovalnica ne da
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
19. 11. 2025 20.55
+5
Akcijo naj rajše naredijo v Črnomlju.
ODGOVORI
5 0
Minifa
19. 11. 2025 20.55
+2
Šutarjev zakon se izvaja..
ODGOVORI
3 1
polnjenapaprika
19. 11. 2025 20.53
+4
ali kdo ve kje bo letos srečanje ljubiteljev letnih gum?
ODGOVORI
4 0
galeon
19. 11. 2025 20.56
+4
Od Kopra do Izole vsak dan ob isti uri.
ODGOVORI
4 0
kakorkoliže
19. 11. 2025 20.50
+3
Državni inkasanti spet na delu.
ODGOVORI
4 1
Jejzus
19. 11. 2025 20.41
+3
20 let stare zimske gume z 3mm+ profila, pa še praktična nagrada zagotovljena. Super, vse po zakonu.
ODGOVORI
3 0
galeon
19. 11. 2025 20.54
+3
Si zelo zelen. Potreben pohvale. Pred AMZS v LJ na kupu pnevmatike z dobrimi profili, ki bodo romali na smetišče in onesnaževali brez potrebe.
ODGOVORI
3 0
Veščec
19. 11. 2025 20.34
+3
zdej bojo tut zimske akcije po štacunah.spet sam nateg potrošnikov.rajš u štacuno z gotovino kot po spletu s kartico
ODGOVORI
3 0
Artechh
19. 11. 2025 21.12
toj tvoj problem, ce sam fusas in nimas na racunu nic, in potem mors visje cene placevat
ODGOVORI
0 0
KamGremo
19. 11. 2025 20.29
+3
Gre za delo na črno?
ODGOVORI
4 1
galeon
19. 11. 2025 20.34
-3
Blebetaš v prazno.
ODGOVORI
1 4
KamGremo
19. 11. 2025 20.29
+6
A delavec iz Tehnicnih ima pooblastilo da dela na parkingu. Ima varstvo pri delu?
ODGOVORI
7 1
galeon
19. 11. 2025 20.34
+0
tehnični pregledniki opravljajo tehnične preglede vozil tudi na terenu. Predvsem traktorje. Tukaj pa ni šlo za nobeno uradno dejanje preglednika ampak samo pomoč in svetovanje. Manjka ti bralne pismenosti zato se je uči namesto da blebetaš v prazno.
ODGOVORI
3 3
kladivo
19. 11. 2025 20.27
+1
Policistom so pomagali delavci iz tehnicnih pregledov 😳🤔torej js ne vm ce so gume vredo lani sm nove kupil po sublerju(pomicno merilo)imajo 7,2mm a naj na tehnicnega peljem ker policist ocitno ne zna zmerit kr neki clanek vsak policaj vsaj vecina to zna je pa vprasanje s kakimi gumami se oni vozjo pred par leti so imeli katastrofalne
ODGOVORI
2 1
KamGremo
19. 11. 2025 20.25
+9
Najvecja bedarija je menjava prve pomoci na 5 let. Tosama je ze crknila....
ODGOVORI
9 0
Samo navijač
19. 11. 2025 20.24
+14
Samo da je nadzor. A v žabjeku imajo ????
ODGOVORI
14 0
galeon
19. 11. 2025 20.25
+7
Tja si ne upajo.
ODGOVORI
7 0
Nace Štremljasti
19. 11. 2025 20.27
+6
n, tja se ne upajo
ODGOVORI
6 0
KamGremo
19. 11. 2025 20.24
+13
Kle za milimetre težijo folku. Naj se v NM lotijo problemov.
ODGOVORI
13 0
Artechh
19. 11. 2025 21.14
a ti je denarja zmanjka za gume? vazn da je bmw
ODGOVORI
0 0
zavdenis
19. 11. 2025 20.23
+8
akcija, akcija, akcija vsal teden najdejo izgovor za akcijo....
ODGOVORI
8 0
galeon
19. 11. 2025 20.16
+8
Policija obravnavala 4 prometne nesreče zaradi hitrosti in prekratke varnostne razdalje. Povejte še, da so mel vsi nameščene zimske gume, pa jim niso pomagale. Le zakaj ne? zato ker zimska guma ni vsemogočna in zdrsi ravno tako kot letna če pretiravaš. Torej je vse in samo v glavah voznikov, ne pa v pnevmatikah. Policija pa naj enkat že neha merit globino profila pnevmatik z merilci, ki nimajo atesta in ustreznega certifikata zavoda za merodoslovje. Brez ustavnega sodišča so vse te meritve nezakonite in neveljavne. Še policist stori prekršek in je kazensko odgovoren, če ga uporablja v nasprotju z Zakonom o merodoslovju ( 9 člen ).
ODGOVORI
12 4
Veščec
19. 11. 2025 20.02
-3
praktična nagrada,strgalo za led,Škrtuhi.strgalo ma vsak v avtu,to je že "skoraj"obvezna zimska oprema,pa to
ODGOVORI
0 3
odpisani zasedli vlado
19. 11. 2025 19.43
-2
Kake so to akcije???Na sliki so prikazane tudi zimske gume ježevke katere so prepovedane a se očitno policija na to sploh ne spozna in dela kontrole na slepo.
ODGOVORI
1 3
galeon
19. 11. 2025 20.19
+0
A mi pokažeš fotko, kjer so ježevke gor?
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363