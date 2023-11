Zimska oprema: pri zaviranju je pomemben vsak milimeter profila

To sredo, 15. novembra, nastopi obdobje obvezne uporabe zimske opreme. Kot opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, jesensko-zimski čas v promet prinaša več tveganj, ki se jim vozniki lahko izognejo z ustrezno pripravo vozila. Na vozišču so večje količine odpadlega listja, pogost je dež, vidljivost zmanjšuje megla, nižje temperature pa prinašajo poledico. Z ustrezno pripravljenim vozilom boste na cilj prišli varneje, boljša pa bo tudi prometna varnost vseh drugih udeležencev v prometu.

Agencija poudarja, da so pnevmatike edini stični del vozila s cestiščem, zato moramo poskrbeti, da bo ta vedno optimalen. Poletne pnevmatike ne omogočajo optimalnega oprijema cestišča, kar je še posebej izraženo ob nižjih temperaturah in na spolzkem cestišču. Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke.

Pospeševanje, zavijanje in zaviranje z vozilom je v veliki meri odvisno od oprijema pnevmatik z voziščem, zato vedno zagotovite, da so vaše pnevmatike v dobrem stanju ter pravilno napolnjene po priporočilih proizvajalca.

Preden se odpravite na pot, preverite informacije o stanju na cestah, saj se boste tako izognili morebitnim zastojem. Od doma odidite pravočasno, da se izognete vožnji v časovni stiski, saj nas ta lahko sili v tvegano vožnjo. Vožnja v jesenskih in zimskih razmerah, še posebej po spolzkem, poledenelem in zasneženem vozišču, je lahko zelo zahtevna in od voznika zahteva veliko večjo osredotočenost na vožnjo.

Uporaba žarometov podnevi je v Sloveniji med vožnjo z motornim vozilom obvezna. Prižgani žarometi omogočajo večjo vidljivost in vidnost. Poskrbite, da so žarometi vašega vozila čisti in delujejo brezhibno.

Tehnika zaviranja na mokrem, zasneženem ali poledenelem cestišču naj bo prilagojena razmeram. Nenadno zaviranje in zavijanje povzroči, da lahko pnevmatike izgubijo že tako slab oprijem na cesti, s tem pa lahko vozilo zdrsi. Na zasneženem in poledenelem vozišču se je težje ustaviti v sili, prav tako se lahko pot ustavljanja podaljša (prikaz na spodnji sliki).

Vožnja v megli je pozimi zelo pogosta in izredno poslabša vidljivost. Meglenke so dovoljene, ko je vidljivost manjša od 50 m, takrat pa je najvišja dovoljena hitrost 50 km/h. Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene žaromete ali meglenke (ali kombinacijo teh žarometov). Bodite pozorni pri uporabi meglenk, saj lahko druge voznike z njimi zaslepite. Zadnje meglenke izklopite, ko se vam zadaj na vidni razdalji približa vozilo in ko se vidljivost izboljša. Sprednje meglenke vam med vožnjo podnevi ne koristijo, so pa koristne med vožnjo v megli ponoči. Tudi takrat bodite pozorni, da z njimi ne slepite drugih voznikov.

Z vozila očistite sneg in led, preden se odpravite na pot. Pozimi se vidljivost zaradi sneženja in rošenja zelo poslabša. Očiščena stekla omogočajo primerno vidljivost, zato je treba preveriti izrabljenost metlic brisalcev vetrobranskega stekla in jih po potrebi zamenjati. Treba je tudi preveriti, ali imamo v rezervoarju za vodo zimsko čistilo za steklo, ki preprečuje zmrzovanje stekla ob njegovi uporabi.

Posebnosti pri vožnji tovornih vozil in avtobusov

Zaradi večje teže tovorna vozila in avtobusi potrebujejo daljši čas, da se ustavijo. Zato morajo vozniki v tem letnem času posebno pozornost nameniti zagotovitvi tehnične ustreznosti teh vozil. Nujen je pregled strehe celotnega tovornega vozila ali avtobusa, saj s strehe padajoče snežne in ledene plošče lahko ogrožajo druge udeležence v prometu, zato jih je treba v celoti odstraniti. Priporoča se, da imajo zimske pnevmatike globlji profil od predpisanega. Preverite tudi ustreznost tlaka v pnevmatikah, saj je to ključnega pomena za dober oprijem. Poskrbite za ustrezno naložen in pripet tovor.

Ključnega pomena za vse udeležence v prometu je, da so dobro vidni in s tem tudi bolj varni, kar v teh letnih časih še posebej velja za pešce in kolesarje. Uporaba različnih svetlobnih in odsevnih teles nam lahko v mraku, temi ali pogojih slabše vidljivosti reši življenje. Vidnost, previdnost, upoštevanje predpisov in cestnih razmer lahko zagotovijo varnejše poti za vse, tudi v neugodnih vremenskih pogojih jeseni ter pozimi, še dodaja Agencija za varnost prometa.