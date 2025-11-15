Jekleni konjički so se morali preobuti

Na motornih vozilih je postala obvezna zimska oprema, torej zimske pnevmatike z dodatno oznako M+S ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so spomnili na Generalni policijski upravi (GPU).

Menjava pnevmatik oziroma opremljanje z verigami je obvezno, saj pri nižjih temperaturah letna pnevmatika izgublja oprijem, ker se ne uspe segreti. Zavorna pot z letnimi pnevmatikami je precej daljša, pa tudi v ovinku bo vozilo prej zdrsnilo. Kot so zapisali pri Agenciji za varnost prometa, pnevmatike M+S lahko dodatno nadgrajuje še oznaka stilizirane gore s snežink. Slednja izpolnjuje strožje zahteve za vožnjo v zahtevnejših zimskih razmerah, v nekaterih državah pa v primeru sneženja in oprijemanja snega s cestiščem priznavajo za ustrezno zimsko pnevmatiko le takšno s tovrstno oznako.

Vožnja v hladnejših mesecih leta je drugačna FOTO: AP icon-expand

Veliko vlogo pri varnosti v zimskem obdobju igrata tudi globina profila, ki mora biti najmanj tri milimetre, in tlak v pnevmatikah, ki ga je potrebno preverjati vsaj enkrat mesečno. Priprava na zimo ne pomeni le menjave pnevmatik, temveč se morajo na vožnjo v zimskih razmerah pravočasno pripraviti tudi vozniki. Kljub razmeroma toplemu vremenu v zadnjem obdobju, je priprava ključna, saj je lahko po navedbah GPU nevarna že kombinacija megle, dežja in nizkih temperatur, zaradi katere je površina cestišča spolzka ali celo zaledeni.