Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Jekleni konjički so se morali preobuti

Ljubljana, 15. 11. 2025 07.28 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , T.H.
Komentarji
4

Na motornih vozilih je postala obvezna zimska oprema, torej zimske pnevmatike z dodatno oznako M+S ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so spomnili na Generalni policijski upravi (GPU).

Menjava pnevmatik oziroma opremljanje z verigami je obvezno, saj pri nižjih temperaturah letna pnevmatika izgublja oprijem, ker se ne uspe segreti. Zavorna pot z letnimi pnevmatikami je precej daljša, pa tudi v ovinku bo vozilo prej zdrsnilo.

Kot so zapisali pri Agenciji za varnost prometa, pnevmatike M+S lahko dodatno nadgrajuje še oznaka stilizirane gore s snežink. Slednja izpolnjuje strožje zahteve za vožnjo v zahtevnejših zimskih razmerah, v nekaterih državah pa v primeru sneženja in oprijemanja snega s cestiščem priznavajo za ustrezno zimsko pnevmatiko le takšno s tovrstno oznako.

Vožnja v hladnejših mesecih leta je drugačna
Vožnja v hladnejših mesecih leta je drugačna FOTO: AP

Veliko vlogo pri varnosti v zimskem obdobju igrata tudi globina profila, ki mora biti najmanj tri milimetre, in tlak v pnevmatikah, ki ga je potrebno preverjati vsaj enkrat mesečno.

Priprava na zimo ne pomeni le menjave pnevmatik, temveč se morajo na vožnjo v zimskih razmerah pravočasno pripraviti tudi vozniki. Kljub razmeroma toplemu vremenu v zadnjem obdobju, je priprava ključna, saj je lahko po navedbah GPU nevarna že kombinacija megle, dežja in nizkih temperatur, zaradi katere je površina cestišča spolzka ali celo zaledeni.

Preberi še Jutro med kupi gum

Ob tem na GPU pozivajo, naj vsi vozniki pravočasno preverijo, ali je njihovo vozilo tehnično brezhibno, in poskrbijo za zimsko opremo, ki poleg pnevmatik vključuje tudi brezhibno delujoče zavore, svetlobne naprave in drugo opremo. V zimskem času je ključnega pomena tudi vidljivost, zaradi česar je potrebno pred vožnjo dobro očistiti vsa stekla na vozilu, saj je vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli nevarna.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo. Če so razmere zimske izven tega obdobja, pa je zimska oprema obvezna tudi takrat. Takrat policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjajo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo, so še sporočili z GPU.

zimska oprema gume pnevmatike menjava
Naslednji članek

Neverjetna porodna zgodba: David rojen doma v treh minutah

Naslednji članek

Po napadu vozniki avtobusov opozarjajo na pomanjkanje zaščite

SORODNI ČLANKI

Ste že 'preobuli' svoje jeklene konjičke?

Jutro med kupi gum

Prebadali pnevmatike avtomobilov, nato jih za visoke zneske popravljali

Zimske gume tako obrabljene, da ne bi bile primerne niti za poleti

Zimska oprema: pri zaviranju je pomemben vsak milimeter profila

So zimske gume še dobre? Preverite lahko s kovancem

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
13klu?
15. 11. 2025 08.23
Jaz na trosilcu imam že 40+ let stare OBILIČEVO. Pa z njimi upam it povsod
ODGOVORI
0 0
TITSTILLIDIE
15. 11. 2025 08.15
-1
To bi morali ukinit. Isto kot menjavanje ure😁😁😁
ODGOVORI
0 1
seter73
15. 11. 2025 08.00
+1
Zavajanje! Jekleni konjicki morajo imeti zimsko opremo ne zimske gume.
ODGOVORI
3 2
Artechh
15. 11. 2025 08.18
+1
Obožujem pametjankovovice k mislijo da iz igrajo sistem če dajo ketne v prtljažnik. A pa ves da če so zimske razmere jih mors imet na gumah? Pa ves če od danes povzročis nesrečo in niso ketne na gumah si avtomatsko kriv?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330