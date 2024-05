Zimska pravljica na Voglu: Smučišče za nekaj dni znova odprto

Smučarski navdušenci so se razveselili podaljšane smučarske sezone. Na smučišču Vogel, kjer je minuli teden zapadlo 70 centimetrov novega snega, so namreč zaradi sveže snežne odeje smučišče za nekaj dni znova odprli. In čeprav je bilo na Voglu le nekaj deset smučarjev, so ti ob sončnem vremenu na znova pobeljenih strminah toliko bolj uživali. Imeli so jih namreč praktično povsem zase.