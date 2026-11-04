Zimska sezona se je začela predčasno, pri vulkanizerjih vse bolj živahno

Do obvezne zimske opreme nas loči še enajst dni, pri vulkanizerjih pa je v teh dneh vse bolj živahno. Številni vozniki z menjavo pnevmatik ne želijo čakati do zadnjega trenutka, zato se sezona menjave zimskih pnevmatik začne že pred zakonsko določenim rokom.

"Včeraj smo se naročili, danes pa prišli," je povedal eden od voznikov. "Menjam, samo sem moral čakati 14 dni, drugače bi že prej zamenjal," je povedal drugi.

Da se je sezona začela zgodaj, opažajo tudi vulkanizerji. "Že od 15. oktobra naprej imamo kar pestro. V naslednjih dneh, sploh do prihodnjega konca tedna, pričakujemo res povečan obseg dela," je povedal Boštjan Gorc iz Vulkanizerstva Špan.

Da so zimske temperature in srež na vetrobranskih steklih prvi znaki, da je čas za pripravo avtomobila na zimo, opozarjajo tudi na Agenciji za varnost prometa. Voznikom svetujejo, naj z menjavo ne odlašajo.

"Ni nujno čakati do 15. novembra, kajti takrat ne samo da je lahko že prepozno, ampak je takrat tudi največja gneča," je opozoril Matjaž Korošak z Agencije za varnost prometa.

Pri enem od vulkanizerjev na dan zamenjajo okoli 1000 pnevmatik, priznavajo pa, da jih pogosto vidijo kar nekaj starejših tudi od 20 let.

Po 15. novembru bo voznike, ki bodo vozili brez obvezne zimske opreme, doletela kazen v višini 40 evrov. Če bodo zaradi neustrezne opreme obstali na cesti in ovirali promet, pa jim grozi 500 evrov kazni in pet kazenskih točk.

Pri preverjanju ustreznosti pnevmatik je pomembna tudi globina profila. "Zimska pnevmatika, da jo zakon obravnava kot zimsko, mora imeti vsaj tri milimetre globok profil. Sicer jo zakon obravnava kot letno," je pojasnil Korošak.

"V primeru kakršnihkoli dilem seveda svetujemo, da obiščejo specializirane servisne delavnice. Tam bodo skupaj s strokovnjaki pregledali globino profila, tudi samo pnevmatiko in njeno stanje ter svetovali pravilno izbiro," je dejal Gorc.

Pred zimo pa je treba preveriti tudi delovanje luči, brisalcev, ogrevanja in akumulatorja, predvsem pa vožnjo prilagoditi vremenskim razmeram.