Zimska služba se pripravlja na prihajajoče vremenske razmere

Od četrtka dalje boste morali imeti štiri zimske pnevmatike ali pa vsaj snežne verige v prtljažniku. Pred nami je občutna ohladitev, meteorologi ne izključujejo niti sneženja do nižin, snežne službe pa so že v polni pripravljenosti. Zato smo se odpeljali v center varne vožnje na Vranskem in preverili, kako se vozniki plugov in posipalcev soli pripravljajo na novo zimsko sezono.