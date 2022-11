Zimska služba v nizkem štartu, cene posipnih materialov močno narasle

Trenutno so v teku še zadnje kadrovske in organizacijske priprave, potekajo tudi pogovori z ostalimi relevantnimi deležniki, kot so Policija in reševalne službe.

Dars upravlja okoli 780 kilometrov cest, več kot 32.000 kilometrov jih je v upravljanju občin, skoraj 6000 kilometrov cest pa upravlja Direkcija za infrastrukturo, je dejala vodja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost pri direkciji Karmen Praprotnik . Kot je zagotovila v izjavi za medije, so na direkciji pripravljeni na zimsko sezono, tako kadrovsko kot strojno.

Ravno posipni materiali predstavljajo največji izziv za tokratno zimsko službo. "Izziv za nas je v povezavi s postcovidno krizo ter vojno v Ukrajini v tem, da gredo cene posipnih materialov močno gor, težave so tudi v dobavnih verigah," je dejal.

Andrej Rejec iz družbe DRI je v okviru okrogle mize o vplivu vojne v Ukrajini in novih ekonomskih razmerij na zimsko vzdrževanje cest izrazil prepričanje, da to zimsko sezono težav z dobavo posipnih materialov ne bo. K temu je deloma pripomogla tudi pretekla zima, ker je bila precej mila in so pri koncesionarjih družbe DRI ostale večje zaloge posipnih materialov.

Večja težava je pri raztopinah kalcijevega in magnezijevega klorida, slednjega se trenutno sploh ne dobi, kalcijev klorid pa je trikrat dražji kot lansko sezono. Podražitev je deloma posledica pomanjkanja klorovodikove kisline, ki se jo potrebuje za zagon termoelektrarn v Nemčiji, je opozoril.

Na Darsu so se zaradi energetske draginje odločili, da ne bodo več razsvetljevali odsekov avtocest in hitrih cest, kjer je to dopustno. Kot je dejal Jaklin, to na delovanje zimske službe ne bo imelo vpliva. Njihove plužne skupine imajo namreč samostojno osvetljevanje, tako da naveden ukrep ne bo vplival na njihovo operativno sposobnost, je podčrtal.