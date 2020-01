Zimske All Inclusive počitnice, ki jih obožujejo vsi otroci

Oddih v toplicah ima poseben čar za vsako družino. Otroci bodo pozabili na mobitele in igre, starši pa si bodo vzeli nekaj časa za sprostitev. Terme Tuhelj nudijo resnično družinsko doživetje teh počitnic

Terme Tuhelj, atraktivna destinacija v središču hrvaškega Zagorja, nudi najmanj šest razlogov, zaradi katerih bo vaš otrok pozabil na priljubljeno igrico in vse vrste ekranov. V Vodnem mestu poletje nima konca Odkar je na zaprtih bazenih v Termah Tuhelj nastalo Vodno mesto,se poletje nikoli ne konča. Pisani tobogani s številnimi škropilniki in vodnimi igračamiso priljubljena zabava za otroke, stare od tri do deset let, medtem ko sta vodna kača in zaprti tobogan Black Hole še posebej privlačna za majhne adrenalinske odvisnike. Nič ne sprošča in osvobaja nervoze in nepotrpežljivosti tako kot plavanje, potapljanje ali vadba v vodi.

Hoja po vodi – tudi to je mogoče! Aquazorb je absolutni hit sezone! Otroci enostavno obožujejo hojo po vodi, radi pa tudi sodelujejo pri vodni aerobiki. Zabavne vaje v vodi izboljšajo mišični tonus, so dobre za kondicijo in se priporočajo otrokom, ki imajo slabo držo in težave s hrbtenico. Veseli animatorji bodo poskrbeli, da nikomur ne bo dolgčas in da si bodo starši lahko malce oddahnili.

Čokolada ni samo poslastica Lakiranje nohtov v priljubljeni barvi so sanje vsake deklice, čokoladna masaža Tuhi pa ne diši le božansko, ampak je tudi dobra za mišice in kožo. Posebne masaže hrbta, rok in nog za otroke od pet do 12 let pa hkrati sproščajo in razveseljujejo. Wellness in spa za otroke je eden najprivlačnejših programov v termah Tuhelj. Tukaj boste odkrili, kako zabavno je lahko družinsko savnanje, vaši otroci pa bodo na počitnicah pričeli uvajati zdrave navade že od malih nog.

Zabava za majhne ustvarjalce, sprostitev za starše Umetnost in zdravje s poudarkom na lokalnih zagorskih izdelkih sta v središču pozornosti kreativnih Art&Spa delavnic. Izdelava tradicionalnih srčkov iz medenjakov, nakita, glinenih medenjakov, priprava zdravih piškotov in napitkov je za otroke izziv, s plesom, pesmijo, igranjem, iskanjem zaklada, branjem pravljic, pižama zabav oz. spuščanjem po toboganu v igralnici v dveh nadstropjih, pa dan zelo hitro mine. Otroci na ustvarjalnih delavnicah ter ob dnevni in večerni ustvarjajo nepozabne spomine.

Paket kot ustvarjen za zimske počitnice All inclusive light paketTerm Tuhelj nudi številne ugodnosti, kot so neomejeno kopanje in savnanje, uporaba fitnesa za starše, nočno kopanje ob sobotah in celo kopanje v Termaliji Relax v Termah Olimia, v slovenskem Podčetrtku. Da bo ponudba še bolj zanimiva, paket ponuja brezplačno bivanje za 2 otroka. Raziskovanje Zagorja Družinski izlet in raziskovanje muzeja ali samo raziskovanje hribovite pokrajine je zagotovo prava izkušnja za vse ljubitelje potovanj. Otroci bodo še posebej uživali v številnih muzejih in dvorcih, se spominjali svojih najljubših zgodb, to pa bo tudi čas, ki ga bo celotna družina preživela z učenjem novega. Bližina lokacij vam bo omogočila hitro doseganje želenega cilja in vam omogočila, da del počitnic preživite v raziskovanju skritih kotičkov Pravljice na dlani.

Krompirjeve počitnice v Termah Tuhelj