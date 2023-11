Zimske gume tako obrabljene, da ne bi bile primerne niti za poleti

Policija se je osredotočila tudi na nadzor zimske opreme na vozilih. Bili smo z gorenjskimi policisti, ki ugotavljajo, da večina opremo že ima, nekateri še vozijo z letnimi gumami in imajo v prtljažniku verige, kar je dovoljeno, a policisti vseeno – zaradi varnosti – svetujejo, da je bolj varno voziti z zimskimi gumami. So pa naleteli tudi na ekstremne primere – npr. voznika sicer z zimskimi gumami, ki pa so bile tako zelo obrabljene, da ne bi bile primerne niti za poleti. Vožnjo so mu prepovedali, plačal bo 400 evrov.