Zimske pnevmatike niso več obvezne

Na AMZS so izpostavili, da mora biti odločitev za menjavo pnevmatik na motornih vozilih odvisna od območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih lahko namreč tudi v spomladanskih mesecih pričakujemo slabše, celo začasne zimske razmere, ki so jim lahko kos le zimske pnevmatike, medtem ko so v nižinah in v priobalnem območju razmere primerne letnim pnevmatikam.

Vozniki morajo biti v primeru menjave pnevmatik že sredi marca pozorni na nižanje temperatur in s tem poslabšanje voznih razmer, so opozorili na AMZS. Vozniki vozil z letnimi pnevmatikami se za zaščito sebe in drugih udeležencev v prometu ne bi smeli odpraviti na poledenelo cesto.

Na AMZS svetujejo, naj vozniki zaradi trenutnih spremenljivih razmer ne hitijo z menjavo pnevmatik na svojih vozilih.