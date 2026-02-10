Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Veliko Slovencev se zadolžuje, da si privošči potovanja

Ljubljana, 10. 02. 2026 20.28 pred 39 minutami 3 min branja 8

Avtor:
Tanja Volmut Barbara Bašić
Hurgada

Topli kraji, predvsem Egipt, Dubaj in Kanarski otoki. To so destinacije, ki so po podatkih turističnih agencij najbolj pogosta izbira slovenskih družin med letošnjimi zimskimi počitnicami. Pred začetkom zimskih počitnic pa finančni strokovnjaki opozarjajo na pasti zadolževanja. Veliko Slovencev se namreč zadolžuje, da si privošči potovanja. To pa lahko vodi v začaran krog dolgov, iz katerega je težko izstopiti.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Zadolževanje Slovencev
    03:48
    Iz 24UR: Zadolževanje Slovencev
  • Iz 24UR: Veliko zanimanje za potovanja v tujino
    02:19
    Iz 24UR: Veliko zanimanje za potovanja v tujino

Letala so v času zimskih počitnic že skoraj polna, saj se številni Slovenci tudi letos odpravljajo na oddih.

Med najbolj priljubljenimi so tople destinacije. Potovalne agencije opažajo povečano zanimanje za Egipt, predvsem Hurgado in križarjenja po Nilu, pa tudi za Dubaj in Kanarske otoke. V ospredje stopajo tudi puščavske destinacije, kot so Jordanija, Oman in Maroko.

Tisti, ki raje ostanejo bližje domu, se odpravljajo na smučanje: nekateri na slovenska smučišča, kot sta Rogla in Kope, drugi v Avstrijo.

Hkrati ostajajo priljubljena tudi večja evropska mesta in prestolnice, med njimi Pariz, London, Valencija, Rim in Istanbul.

Del ljudi pa bo počitnice preživel doma, z dnevnimi izleti, športnimi dejavnostmi ali preprosto z več časa za počitek in učenje.

V primerjavi s preteklimi leti se vse več družin odloča tudi za daljša, medcelinska potovanja. Med najbolj iskanimi so Kostarika, Panama, Kuba, Mehika, Šrilanka, Tajska ter New York, Avstralija in Nova Zelandija.

Ob želji po oddihu pa finančni strokovnjaki opozarjajo na previdnost. Slovenci se ne razlikujemo bistveno od preostalega sveta glede zadolževanja: imamo številna posojila, kreditne kartice in limite na bančnih računih. Težava nastane, ko zapademo v začarani krog dolgov in začnemo živeti zunaj svojih finančnih zmožnosti.

"V Sloveniji opažamo dve skrajnosti: po eni strani smo zelo pridni varčevalci in na tem področju nekoliko odstopamo od evropskega povprečja, po drugi strani pa imamo ljudi, ki so nenehno zadolženi, se vrtijo v začaranem krogu in nikakor ne morejo iz njega," pojasnjuje Ana Vujasinovič iz Triglav Investments.

Finančni strokovnjaki opozarjajo, da je treba ločiti med tistimi, ki zapadejo v dolgove, ker živijo prek svojih finančnih zmožnosti, in tistimi, ki najamejo posojilo zato, da otroku prvič omogočijo odhod na morje ali smučanje.

Dražitev vseh dobrin je v zadnjih letih eden glavnih razlogov, zakaj je zadolževanje postalo velik problem, dodaja Vujasinovičeva.

"Če vzamemo približno 2000 evrov limita, nas to na leto stane 150 oziroma 160 evrov samo obresti, dolga pa sploh še nismo odplačali," razlaga.

"Ko greš v kredit zaradi luksuza, se mi zdi to malo nepremišljeno, ker če želiš živeti luksuzno, si moraš nekako priskrbeti način, da si takšno življenje lahko privoščiš, ne pa samo zato, ker potrebuješ nek status in ker imajo to vsi ostali," je povedal eden od mimoidočih sogovornikov.

Antropolog Dan Podjed opozarja, da nas nenehna želja po še spreminja v hrčke, ki v svojih domovih kopičimo stvari in materialne dobrine, ki jih pogosto sploh ne potrebujemo.

"Stanovanjsko stisko se mi zdi razmeroma normalno rešiti tako, da vzamete kredit. Tudi jaz sem enako naredil in se zadolžil do penzije. Težava pa nastane, ko si kupimo, sebi ali svoji družini, nekaj, kar je res trenutna želja, ki bo čez nekaj let nesmiselna", pravi Podjed.

Kako presekati gordijski vozel in izplavati iz rdečih številk? Običajno obstajata le dve poti, dodaja Vujasinovičeva.

"Ali vzamemo kredit in poplačamo vse obveznosti ter si res obljubimo, da tega ne bomo več počeli. Ali pa začnemo z majhnimi mesečnimi pologi – 30, 40, 50 evrov na mesec, bolje kot nič. In imamo nek privarčevan znesek, s katerim lahko prihodnje leto gremo na počitnice ali na smučanje. Imamo tudi tisto zlato rezervo za tiste lepe superge."

Denar, ki ga dajemo na stran, naj za nas ne obstaja. Tako lahko z majhnimi koraki najprej pokrijemo dolg in nato tudi privarčujemo, svetujejo finančniki. Podjed pa še zaključi, naj, preden znova nekontrolirano odpremo denarnice, razmislimo, ali bi denar raje usmerili v znanje ali še bolje v čas, ki ga lahko namenimo svojim bližnjim.

zimske počitnice potovanja zadolževanje Slovenci

Kri sta darovala že 100-krat

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
10. 02. 2026 21.07
Če moraš pa že za Kanarčke vzeti kredit, potem pa boljše da si doma !
Odgovori
0 0
Samo navijač
10. 02. 2026 21.04
Bolano,selfiji in pa da se vidi. Doma pa potem pasteta. Bolan sistem.......
Odgovori
0 0
AleksanderS
10. 02. 2026 21.04
Zdaj je svoboda in tovarisija si tala dnar in dopuste … do 23.3
Odgovori
0 0
2mt8
10. 02. 2026 21.01
Pod Golobom je srednji sloj skoraj izenačen z minimalcem. Naj letos še izkoristijo Flachau, Cortino D'Ampezzo..itd, ker prihodnje leto ko bo Golob spet na oblasti, tega finančno ne bodo več zmogli 🤣
Odgovori
+0
3 3
Rožle Patriot
10. 02. 2026 21.00
Še malo naj vam vlada Holobizem, se boste zadolžili še za sekret papir .. !!!
Odgovori
+1
4 3
4krogci
10. 02. 2026 20.54
Glejte folku se je v zadnjih 3 letih standard izbolsal in posledicno gredo vec na dopust! To se zelo vidi na smuciscih, saj je dosti vec slovencev tkonpr nas, kot v dolomitih oz. avstriji. Pa lahko se opozicija se tko trudi prikazvat porazno sliko!
Odgovori
+1
4 3
Prelepa Soča
10. 02. 2026 21.01
Jaz nikoli nisem opazil, da bi Slovencem standard padal.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
10. 02. 2026 21.03
Prvo - vrni mi + nazaj .. Drugo - si bil ti zadolžen za tisto najcenejšo košarico .. !!??
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Okužba, ki se pogosto začne nedolžno, a lahko hitro postane resna
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
cekin
Portal
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
moskisvet
Portal
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527