Za slovenske šolarje se začenjajo težko pričakovane zimske počitnice

Na Domu Miloša Zidanška na Pohorju bosta počitnice preživeli dve skupini mladih. 21 otrok se bo udeležilo petdnevnega zimskega tabora, ki so ga omogočili donatorji. Druga skupina 27 otrok bo na tematskih taborih za nadarjene Omogočimo sanje! poglabljala znanja na temi "kreativno pisanje" ter "tehnika in robotika".

V Zvezi prijateljev mladine Maribor so za počitniške dni pripravili pester počitniški program. Otrokom in mladim bo v Domu ustvarjalnosti mladih na voljo sedem različnih ustvarjalnih delavnic, več športnih aktivnosti in zimski sredin izlet v Čokoladnico Zotter v okolici avstrijskega Gradca.

Za počitnikarje so pripravljene številne dejavnosti in programi, ob ugodnih vremenskih razmerah pa bodo lahko smučali in se sankali.

Zimske šolske počitnice imajo najprej učenci in dijaki jugovzhodne Slovenije (razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije. Doma bo tako ostalo 81.101 osnovnošolcev in 33.954 dijakov.

Učenci in dijaki z vzhoda države bodo v šolske klopi znova sedli čez en teden, ko bodo na počitnice odšli njihovi kolegi iz osrednje in zahodne Slovenije oziroma iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja, Osilnice in Kostela. Zadnji teden v februarju bo tako na počitnicah 102.790 osnovnošolcev in 39.714 dijakov.

Na celjskem koncu Športna zveza Celje tako kot vsako leto tudi letos v času zimskih šolskih počitnic otrokom, osnovnošolski in srednješolski mladini ter študentom omogoča udeležbo pri različnih športnih aktivnostih – od plavanja, drsanja, kegljanja, namiznega tenisa, badmintona do športnega plezanja in skupinskih vadb.

Tudi velenjska medobčinska zveza prijateljev mladine je pripravila pester počitniški program. Med drugim je pripravila zelo zanimivi delavnici. Na kuharski v torek se bodo otroci naučili pripraviti slastne, zdrave knedle oz. cmoke po receptu naših babic, druga v sredo pa bo tehniško obarvana. Za delavnici je treba sicer prispevati pet oziroma 10 evrov.

Prav tako v Metliki je tamkajšnje društvo prijateljev mladine pripravilo različne ustvarjalne delavnice, tudi smučarske počitnice v Kranjski Gori ter obisk Atlantisa v BTC v Ljubljani v sredo.

Tako kot med vsakimi počitnicami bo tudi med tokratnimi poskrbljeno za otroško varstvo. V nekaterih občinah bo za to poskrbljeno v posameznih osnovnih šolah, organizirajo pa ga tudi različni zavodi in organizacije.

Sankanje, smučanje, deskanje na snegu, poostren nadzor ...

V zimskem času se otroci radi sankajo in smučajo, odrasli pa radi delimo ta zimska veselja z njimi. Vendar se lahko pri zimskih dejavnostih na snegu zgodijo tudi poškodbe, kot so zlomi, poškodbe trebuha, glave in vratu, vzrok pa so najpogosteje padci in trki z drugimi osebami ali stoječimi objekti. Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje so podali nekaj varnostnih nasvetov.

Tako priporočajo, da naj bodo otroci oblečeni v zimska vrhnja oblačila, kot so bunda, hlače in rokavice ter obuti v tople in vodoodporne škornje, pod njimi pa naj bo več slojev obleke. Šal ni priporočljiv, ker se lahko zaplete v sanke, kar je nevarno za zadušitev. Vedno naj uporabljajo čelado za zimske športe, saj so pri sankanju pogoste ravno poškodbe glave. Za sankanje priporočajo le sani ali bob.

Ker se sončni žarki močno odbijajo od snežne podlage tudi v oblačnem vremenu, se je treba namazati z zaščitno kremo s faktorjem za UVA in UVB žarke. Na visoki nadmorski višini in zaradi suhega mrzlega zraka naše telo izgublja tekočino in lahko se pojavijo znaki dehidracije, kot suha usta, glavobol. Otroci pogosto pozabijo, da so žejni, zato jim večkrat ponudimo napitke oz. vodo, nesladkan ali rahlo čaj in mineralno vodo, še svetujejo na inštitutu.

Policisti bodo med počitnicami na smučiščih, kjer je takrat več ljudi kot običajno, poostreno nadzirali spoštovanje predpisov. S tem naj bi zagotovili večjo varnost, zlasti otrok, in preprečili nepotrebne poškodbe.