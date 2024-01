Dolenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta, na štajerski izločajo tovornjake

Trenutno je zaradi zdrsov tovornih vozil na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaprt vozni pas proti Mariboru ter vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi zdrsa je zaprta tudi cesta Poljana-Šentvid.

Promet po državi je močno upočasnjen, na delu so plužne in posipne skupine, ki tam, kjer je prišlo do zdrsov, ne morejo dobro opraviti svojega dela, je opozoril Podkrižnik. "Če ni nujno, ne na pot. Če pa morate, pa zagotovo in samo z dobro zimsko opremo," je podčrtal Podkrižnik.

Številna opozorila niso zalegla, zgodilo so se številne prometne nesreče in zdrsi tovornih in osebnih vozil. Največ težav zaradi zdrsov tovornih vozil je na štajerski avtocesti, je dejal Vasja Podkrižnik s prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila pred razcepom Nanos proti Razdrtemu. Med razcepom Nanos in priključkom Selo velja tudi prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Zdrsi tovornih vozil so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer je zaprt vozni pas proti Mariboru. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je oviran promet pred priključkom Žalec proti Mariboru.

"Predvidoma ob 8. uri bomo v sodelovanju s Policijo pričeli izločanje tovornih vozil na štajerski avtocesti proti Mariboru: tovorna vozila se bodo izločala na odstavni pas med Vranskim in Arjo vasjo," so sporočili iz Darsa, kjer so prvi preventivni posip pričeli ob 3. uri.

Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone: na cestah Novo mesto–Metlika, Soteska–Črmošnjice–Črnomelj in Jugorje pri Metliki–Štrekljevec–Ručetna vas in na cesti Velenje–Mislinja.

Plužne in posipne skupine so že na cestah, promet ob tem poteka počasneje. "Na pot se odpravite prej kot običajno ter ne brez obvezne zimske opreme. Največ težav je možnih na avtocestnih vzponih ter na Primorskem, kjer bodo dodatne težave zaradi močnih sunkov burje. Vozniki tovornih vozil lahko ponekod pričakujejo tudi izločanje," opozarjajo na Prometno informacijskem centru za državne ceste.

Na Policijski upravi Maribor so zgolj med 5. in 8. uro obravnavali 15 prometnih nesreč z materialno škodo in štiri z lažjimi telesnimi poškodbami.

Napotki za varno vožnjo v zimskih razmerah

V zimskih razmerah, ko so ceste ponekod zasnežene, spolzke in na posameznih izpostavljenih delih lahko tudi poledenele, je še toliko pomembnejše, da vozimo s prilagojeno hitrostjo in da so vozila tehnično brezhibna in ustrezno opremljena. To ne pomeni vožnje po omejitvah, ampak v celoti previdnejšo vožnjo, da bomo varno prišli na cilj, svetujejo tudi na Policiji.

Hitrost vozila zmanjšajte in prilagodite razmeram ter stanju vozišča. Povečajte varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami. Zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko. Smeri vožnje ne spreminjajte sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje. Zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila. Vozite čim enakomerneje, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti. Posebno bodite pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica.