Zimske razmere na cestah: ponekod na Gorenjskem pada leden dež

"Najmanj na Jesenicah in Lancovem pada leden dež, ceste pa so povsod spolzke. Take padavine so lahko tudi drugje," so sporočili kranjski policisti in dodali, da je zaradi zdrsa vozila in poledenelega vozišča na Lancovem zaprta tudi regionalna cesta Kamna Gorica-Radovljica. Obvoz v smeri Podnart-Dobro Polje. "Vozite previdno," so še dodali.