Zimske razmere na cestah, vozite previdno

Včeraj je meja sneženja dosegla tudi nižine, sneg je pobelil del Slovenije. Največ snega pa je zapadlo na Kaninu in Zelenici, 118 cm, na Kredarici 105, v Kranjski Gori in ponekod v sredogorju celo dobrega pol metra, smo poročali.

Previdno na cestah

Kot poroča Prometno-informacijski center so razmere na cestah zimske, zato vozite previdno! Na prelazih Ljubelj, Korensko sedlo in Jezerski vrh so obvezne verige. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta.