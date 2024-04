Zimske razmere: se nam lahko ponovi aprilska pozeba iz leta 2017?

Na enem od številnih nasadov, na domačiji Kostevc – Hribar na vzhodnih obronkih Ljubljane, raste kar 19.000 sadik jagod. Glavna skrb, ki vlada na domačiji, pa je, kako poskrbeti, da jih pestro vremensko dogajanje preživi čim več. "Za nas je to zelo resna stvar, dejansko se pripravljamo že več časa prej, preden je sploh možnost pozebe," je povedala Špela Dobnikar iz domačije Kostevc – Hribar.

V zadnjih dneh so vse tunele, kjer rastejo sadike, pokrili s plastično folijo, v pripravljenosti imajo tudi na stotine metrov koprene. A ne samo pozeba, pridelek jagod utegne zdesetkati tudi napovedano obilno sneženje. "Z nadmorsko višino pa se bo snežna odeja hitro višala, tako da bo nad 500 metrov recimo okrog deset cm snega, še višje, tam nekje na 800–900 metrov pa prava zima, temperature bodo tam pod ničlo," je opozoril prognostik 24UR Aleš Satler. To pa čaka tudi domačijo Kostevc – Hribar, ki se v vasici Vnajnarje razprostira slabih sedemsto metrov nad morjem.

"Nekaj imamo pomoči, tako da nam bodo pomagali otresati dol, poleg tega smo pa pripravili te mize, kamor bomo dali topove, ki bodo vpihavali zrak. Tu notri bo bolj toplo in se sneg ne bo tako zaledenel gor na folijo," je pojasnila Dobnikarjeva. Gre za precej visoko finančno investicijo, a brez nje, pravi Dobnikarjeva, sadike ne bi zdržale in kasneje ne bi imeli potem več kaj obirati. Prav to se jim je zgodilo prejšnji teden v nasadu češenj. "Ne vemo niti, kaj bo ostalo. Na nekih se že vidi, da so črne, zgubane," je povedala Dobnikarjeva in dodala, da to pomeni, da letos iz njih ne bo nič. Prav tako je nekaj deset metrov nižje, kjer imajo nasad malin. "Mi ocenjujemo, da je do zdaj nekako 80 odstotkov polomljenega," je povedala.

Pridelka, kot pravi, za primer pozebe nimajo zavarovanega, svoj denar pa da raje vlagajo v sisteme preprečevanja njenih posledic. Možnosti za takšno zavarovanje so sicer vse bolj omejene, da posledic pozebe ne bodo več zavarovali, pa so pred nedavnim sklenili tudi v zavarovalnici Triglav.

"To smo ugotovili na osnovi dejstva, da smo beležili pet resnih pozeb v zadnjih osmih letih. Slovenija je žal, glede na to, kje je locirana, tudi zelo majhna država, tako da kadar nastopi pozeba, žal nastopi praktično po celi Sloveniji," je povedal direktor kmetijskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav Aleš Zupan. Ponovna vzpostavitev takšnih zavarovanj je sicer mogoča, pravijo na Triglavu, a le v primeru, če bi bila država poleg sofinanciranja premij soudeležena tudi pri izplačilu škode.