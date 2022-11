Zimske službe: Na razpolago več kot 400 plužnih in posipnih vozil

Višji policijski inšpektor Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije Robert Vehovec je uvodoma naznanil, da vstopamo v obdobje, ko je obvezna zimska oprema. Pojasnil je, da bo zimska sezona trajala vse do konca marca. Do takrat mora biti profil zimskih pnevmatik globok vsaj tri milimetre, kar lahko preprosto preverimo s kovancem za en evro. Njegov zlati rob je namreč širok tri milimetre. Uporabimo pa lahko tudi dvoevrskega.

"Je pa zimski čas poseben tudi v tem, da mora voznik prilagoditi tudi način vožnje. Povečamo varnostno razdaljo in računamo na to, da lahko zapeljemo tudi na leden del. Svetujemo, da vozniki vozijo bolj previdno, bolj počasi. Tudi čas poti bo daljši, zato se je smiselno na pot odpraviti prej. Če so razmere hude, pa je treba oceniti, če se je na pot sploh vredno odpraviti," je še dejal Vehovec.

"Vozniki so dolžni vozila ustrezno očistiti, da se sneg ne razsipa po cestišču," je še dejal. Za voznike, ki tega ne storijo, je predvidena kazen v višini 200 evrov. Še sto evrov več pa za tiste, ki ne upoštevajo prometne signalizacije, ki v zimskih razmerah prepoveduje ali omejuje promet. Če s tem početjem ovirate promet, pa se zagrožena globa povzpne na 500 evrov, k temu pa je treba prišteti še pet kazenskih točk. Po žepu pa vas lahko dodatno, in to močno, udari še odstranjevanje avtomobila s ceste.

Če vas policisti ustavijo in ugotovijo, da vaše vozilo nima ustrezne zimske opreme, vas lahko doleti kazen 40 evrov. Enaka kazen je zagrožena, če po cestah, kjer so obvezne snežne verige, vozite brez njih.

"Spremlja se stanje in prevoznost cest in vremenska napoved," je povedal in pojasnil, da uporabljajo najmodernejši cestno-informacijski sistem. "To pomeni specialne vremenske napovedi z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo in omrežje s 35 cestno-vremenskimi postajami in 120 kamerami," je dejal.

Ob poslabšanju razmer, torej ob sneženju in poledici, aktivirajo plužne in posipne skupine. "Razpolagamo z več kot 400 plužnimi in posipnimi skupinami, pa tudi drugimi specialnimi stroji, ki se uporabljajo v izrednih razmerah. To so na primer snežne freze, stranski odmetalci, robokopači, nakladači in tako naprej," je razložil.

Na vsaki od enot imajo tudi skladišča za sol, drobljenec in posebne silose za raztopine. "Skladišča soli so polna. Lanska zima je bila mila in izredno suha, tako da je velika količina soli ostala še iz prejšnje sezone," je pojasnil. Koncesionarji imajo na cestnih bazah ta trenutek okoli 25.000 ton soli. V centralnih skladiščih še dodatnih 40.000 ton soli, za še 20.000 ton pa imajo tudi že dogovorjene dobave s pogodbami.