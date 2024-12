Golob: Zimskega dodatka za upokojence ne bo, ker v tem trenutku ni potreben

OGLAS

Upokojenci so letos ostali brez zimskega dodatka. FOTO: Shutterstock icon-expand

Vlada, ki je začela delo junija 2022, po njegovih besedah vse od prvega dne skrbi, da se gmotni položaj starejših ne poslabša. Ko je vlada nastopila svoj mandat, je inflacija po njegovih besedah znašala več kot 10 odstotkov, medtem ko danes znaša manj kot dva odstotka. V tem času se je zagotovljena pokojnina zvišala za 100 evrov. Redna uskladitev pokojnin je letos znašala 8,8 odstotka, kar je bila najvišja posamezna uskladitev pokojnin od junija 1992. Že zdaj pa po premierjevih besedah vedo, da bo redna uskladitev v letu 2025 precej višja od inflacije, saj bo znašala več kot štiri odstotke. "Rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu, zato je vlada ocenila, da zimski letni dodatek v tem trenutku ni potreben," je na današnji prvi dan seje DZ pojasnil na ustno poslansko vprašanje Alenke Helbl iz SDS.

Zimski dodatek je decembra 2023 dobilo več kot 648.600 upravičencev, so navedli na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nakazani znesek je znašal 40 odstotkov letnega dodatka, ki je bil izplačan junija lani in se je gibal v razponu od 145 do 455 evrov.

Aktualna vlada je bila po njegovem opozorilu prva, ki je po 20 letih omogočila, da se pokojnine 10.000 vdov oz. vdovcev, ki so znašale manj kot 50 odstotkov zagotovljene pokojnine, izenačijo z zneskom zagotovljene pokojnine. Na očitek Helbl, da aktualne vlade ne skrbi slab gmotni položaj upokojencev in da zavrača predloge SDS v prid upokojencev, pa je odvrnil, da je druga vlada Janeza Janše leta 2012 sprejela zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je upokojencem znižal odmerni odstotek. "Znižala jim je pokojnine do smrti. To je to, kar vi znate, ko skrbite za upokojence. Zato si ne bom dovolil, da bi kdor koli tej vladi očital, da je ne skrbi za upokojence," je poudaril.

Robert Golob trdi, da vlada dobro skrbi za upokojence. FOTO: Bobo icon-expand