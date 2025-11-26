Zimski dodatek upokojencem in invalidom bo izplačan 17. decembra

Zimski dodatek je namenjen blaženju socialne stiske, ki jo prinašajo zimski meseci, je vlada zapisala v obrazložitvi tega člena zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Z ukrepom se po njenih besedah odraža načelo solidarnosti in socialne pravičnosti. Hkrati ukrep izraža, da družba kot celota skrbi za svoje najranljivejše člane in jim zagotavlja podporo.

Kot je dodala vlada, bo zimski dodatek izplačan vsem, ki bodo letos prejeli letni dodatek oz. ki se jim za tekoče leto prizna letni dodatek. Letni dodatek je bil sicer izplačan junija, ko ga je dobilo skoraj 628.100 prejemnikov pokojnin in več kot 11.000 prejemnikov invalidskega nadomestila.

Do zimskega dodatka so enako kot pri letnem dodatku v sorazmernem delu upravičeni upokojenci, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, in prejemniki delne pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine. Zimski dodatek se prav tako odmeri v sorazmernem delu, če je osnovna pravica priznana tekom koledarskega leta ali če je pravica prenehala tekom koledarskega leta.

Zimski dodatek je sicer sistemsko urejen v pokojninski reformi. Ta določa, da se bo zviševal po 20 evrov letno in leta 2030 dosegel 250 evrov. Po tem letu se bo usklajeval enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.