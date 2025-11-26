Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zimski dodatek upokojencem in invalidom bo izplačan 17. decembra

Ljubljana, 26. 11. 2025 14.48 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
16

Upokojenci in invalidi bodo zimski dodatek za letos v višini 150 evrov, ki ga določa zakon o pravici do zimskega regresa, prejeli 17. decembra. Tistim, katerim bo pravica do letnega dodatka za letos priznana naknadno, pa bo nakazan ob izplačilu rednih prejemkov za maj 2026, so navedli na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pokojnina
Pokojnina FOTO: Shutterstock

Zimski dodatek je namenjen blaženju socialne stiske, ki jo prinašajo zimski meseci, je vlada zapisala v obrazložitvi tega člena zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Z ukrepom se po njenih besedah odraža načelo solidarnosti in socialne pravičnosti. Hkrati ukrep izraža, da družba kot celota skrbi za svoje najranljivejše člane in jim zagotavlja podporo.

Kot je dodala vlada, bo zimski dodatek izplačan vsem, ki bodo letos prejeli letni dodatek oz. ki se jim za tekoče leto prizna letni dodatek. Letni dodatek je bil sicer izplačan junija, ko ga je dobilo skoraj 628.100 prejemnikov pokojnin in več kot 11.000 prejemnikov invalidskega nadomestila.

Do zimskega dodatka so enako kot pri letnem dodatku v sorazmernem delu upravičeni upokojenci, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, in prejemniki delne pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine. Zimski dodatek se prav tako odmeri v sorazmernem delu, če je osnovna pravica priznana tekom koledarskega leta ali če je pravica prenehala tekom koledarskega leta.

Zimski dodatek je sicer sistemsko urejen v pokojninski reformi. Ta določa, da se bo zviševal po 20 evrov letno in leta 2030 dosegel 250 evrov. Po tem letu se bo usklajeval enako kot transferji posameznikom in gospodinjstvom.

zimski dodatek upokojenci invalidi
Naslednji članek

Varnostne razmere v Sloveniji stabilne, opozorila ob uporabi pirotehnike

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
26. 11. 2025 16.05
hvala polnozadnični vladi in debeli javni sekti da prispevajo vsaj drobtinico katero bodo vračali še isti mesec XD
ODGOVORI
0 0
Sarko Sarko
26. 11. 2025 16.05
+2
pokojnine so drobiž , javni sektor pa si deli obilno . še v bruslu so to opazili. kdo bo zato odgovarjal ? golob mora za to odgovarjat.
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
26. 11. 2025 16.01
za 40 let dela "da država" 150,oo €....že za 2 meseca v javnih službah pa 639,00 €..
ODGOVORI
0 0
yss
26. 11. 2025 15.53
+4
Ne morem si kaj, da mi nebi bilo žal upokojencev. 150 € je relativno veliko in relativno malo. Za nekoga s 600, 700 € pokojnine je skoraj bogastvo, za tiste s 3000 in več pa skoraj nič. Samo žal mi je zato, ker mi prdejo pred oči tiste stare babice, ki s tresočo roko iščejo zadnje evre pri blagajni za kruh od včeraj in mleto meso iz madžarske. Kam smo prišli s to družbo, da ne znamo poskrbeti ne za stare, ne za mlade... sa,mo en mali % tistih je, ki jim ni mar in so nagrabili cela bogastva, kdo ve s kakšnimi špekulacijami. Od dela ni še v tej državi nihče obogatel in iz dela so izračunane te borne pokojnine. Žalostno.!!
ODGOVORI
4 0
Julijann
26. 11. 2025 16.05
In zato bi se lahko vlada bolj " izprsila". Sploh pri tistih z nizko penzijo.
ODGOVORI
0 0
T-I-T-O
26. 11. 2025 16.07
Čestitke yss poznam 10,000 pravilno ste napisali nihče ni obogatel od dela v SLO samo obogatijo z pisanjem računov po 2 miljona eurov naj takšne začne policije ni nda jih lovi,ker sama krade,sodišča tudi ni,ker sami kradejo sedaj pa najdite mafijo da jim uradno pojema miljonske račune ko so si nakazovali in si jih še....če sami na ministerstvah kradejo in po občinah župani...
ODGOVORI
0 0
Darko32
26. 11. 2025 15.46
-1
Ko beremo razne prispevke vidimo nakaj drugega in to je, da se poskuša določene dogodke prikriti in to iz strani POLICAJEV. Namreč videli smo članek glede nesreče, kjer so posredno vpleteni POLICAJI. Namreč podili so se za vozilom in posredno sodelovali v nesreči, kjer je več kot jasno, d aje nekdo nekaj zamočil in to hudičevo veliko. Tako niso objavili katera dva avtomobila sta bila to na sliki. Namreč nehajmo s esprenevedati in ne blokirati določenih informacij, sa pride do več kot očitnega poskusa prirkivanja informcaij, kar daje potem slabo luč poštenim medijskim hišam. Zato je poročanje danes o tistih člankih z prevrnjenima voziloma in zdajšnjo informacijo dokaz, da POLICAJI ne skrbijo za varnsot drugih udeležencev. Glede tega članka pa je pravilno, da se nekje popravijo pokojnine tistim ljudem, kateri so častno in pošteno delali in tudi zboleli v tem času.
ODGOVORI
3 4
marmilan
26. 11. 2025 15.42
+1
kaj pa je puklavi princ teme jansha dal. Pokradel, kar je lahko lopov. Smrt janšizmu.
ODGOVORI
5 4
wsharky
26. 11. 2025 15.28
-2
evo dodatek zrihtal, Pavelček Ruparjev, ki je neumorno lobiral pri Robiju
ODGOVORI
3 5
ivan z Doba
26. 11. 2025 15.25
+7
Hrvati so to uredili bolj pošteno in predvsem z več denarja. Za vsako leto službe 6€! Medtem, ko si javni sektor, skupaj z vlado in poslanci deli pogačo, upokojenci crkavajo! Sramota za t.i.leve in t.i.desne stranke! Ko spustiš prašiča k koritu, pozabi na vse druge! 😡 Tisti, ki bo dal v program zvišanje pokojnin na višino, ki zadostuje za normalno življenje, dobi moj glas! Seveda mora biti podkrepljeno z razlago kje bo vzel denar. Morebiti pa vrne v pokojninsko blagajno tisto kar je država pod prdonjo vzela iz pokojninske blagajne! Naj se vladi in poslancem božičnica zatakne v grlu!
ODGOVORI
7 0
stoinena
26. 11. 2025 15.25
+1
najprej so rekli da z novembersko pokojnino. sedaj so premaknili za 17 dni. hmmm....
ODGOVORI
3 2
periot22
26. 11. 2025 14.58
+7
Ali vas ni nič sram da se hvalite s 150 EU upokojencem , istočasno ste pa javni upravi večkrat zvišali plače sramota res glede na draginjo v Sloveniji je tole drobiž!!!!!!!!!
ODGOVORI
11 4
St. Gallen
26. 11. 2025 15.21
-3
Saj ste pa tole izvolili sami
ODGOVORI
2 5
ivan z Doba
26. 11. 2025 15.27
+1
Tole, pa preǰšnjo, pa še vse ostale pred tem! Hebe se vsem za upokojence.
ODGOVORI
4 3
stoinena
26. 11. 2025 15.29
+3
čez leto so s podražitvami vzeli mnogo več. kaj šele če gremo računat cel mandat. to vsi vemo saj zato pa štejemo do aprila.
ODGOVORI
4 1
BBcc
26. 11. 2025 15.31
+0
Janša še "drobiža" ni dal.
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363