Zimski temperaturni rekord se je po dveh letih s Štajerske vrnil na Primorsko

Po podatkih Arsa je bilo najtopleje v Novi Gorici, kjer se je ogrelo kar do 25,7 stopinj Celzija, več kot 25 stopinj Celzija je bilo izmerjenih tudi v Dolenjah pri Ajdovščini in v Biljah pri Novi Gorici. Dosedanji zimski rekord je znašal 24,1 stopinj Celzija, kolikor so 28. februarja 2019 izmerili v Gačniku pri Mariboru.

Tako visoke popoldanske temperature so bolj običajne za konec maja in začetek junija.

Visoke temperature so izmerili tudi drugod na Primorskem, in sicer v Podnanosu 24,8 stopinje Celzija, Vedrijanu 24,2, Kubedu 24,1, Godnjah 23,9 in v Škocjanu 23,7 stopinje Celzija.

Temperature so bile še višje kot v torek, ko se je na Štajerskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, ogrelo do 21 stopinj, je na Twitterju objavil Arso.

Vzrok za tako izrazito otoplitev je zrak, ki se je k nam razširil iznad severne Afrike. Skupaj z njim nas je že drugič v tem mesecu dosegel tudi oblak puščavskega peska. Dogodek sicer ni nič neobičajnega, saj nas puščavski pesek doseže večkrat letno, so pa tokrat njegove koncentracije neobičajno visoke, zato kljub sončnemu vremenu in nizki vlagi razgled v teh dneh ne sega prav daleč, pa še dodaja naš hišni prognostik Rok Nosan.

Novi krajevni zimski rekordi možni tudi jutri in v petek

Kot še pravi Nosan, bodo novi krajevni zimski rekordi v četrtek in petek možni tudi drugje po državi. Kljub zelo toplim popoldnevom noči ostajajo razmeroma hladne. Jutri zjutraj bo najhladneje na planotah Notranjske in Kočevske, v alpskih dolinah in na Koroškem, kjer se bodo temperature spustile do 4 stopinje pod ničlo. Drugod bo stopinja ali dve nad ničlo. Toliko bo tudi v zatišnih legah Goriške, ob morju pa bodo 4 stopinje.

Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi čez dan. Vreme bo torej zelo podobno današnjemu, s to razliko, da bo jutri najtopleje na Dolenjskem, Kočevskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija. Tudi drugod bo zelo toplo s temperaturami od 20 do 23 stopinj Celzija, nekaj stopinj manj bo le na Obali in v višje ležečih alpskih dolinah.

Kot že omenjeno se vreme tudi v petek ne bo veliko spremenilo. Kljub nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah, bo za ta čas toplo in sončno.

V soboto se bo ponekod nekoliko ohladilo

V soboto pa nas bo dosegla oslabljena hladna fronta, ki bo predvsem vzhodni Sloveniji prinesla nekaj oblakov in tudi kakšno kapljo dežja, na zahodu pa se bo nadaljevalo sončno vreme. Na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja, večjih temperaturnih sprememb v primerjavi s petkom ne bo, drugod bo za okoli 10 stopinj hladneje. Od nedelje do torka kaže na sončno in postopno spet nekoliko toplejše vreme.