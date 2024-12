Zimski trik za zdravje kože, las in sklepov!

Zimski čas s seboj prinaša hladno vreme, suh zrak in manj sončne svetlobe, kar lahko močno vpliva na naše telo. Mrzel zrak zunaj in suh zrak v zaprtih prostorih povzročata izsušitev kože, kar vodi v izgubo elastičnosti, draženje in nastanek drobnih razpok in gub.

Lux-Factorjev Procollagen se od drugih podobnih izdelkov loči po tem, da vsebuje edinstveno patentirano formulo NDF, ki spodbuja naravno tvorbo kolagena. To pomeni, da ne dopolnjuje zgolj manjkajočega kolegana, temveč aktivira telo, da samo začne tvoriti kolagen in ponovno začne delovati kot v mladosti.

Kolagen je najpomembnejša beljakovina v našem telesu, ki zagotavlja čvrstost in elastičnost kože, moč las, odpornost nohtov in zdravje sklepov. Žal se po 20. letu starosti proizvodnja kolagena v našem telesu naravno zmanjšuje, kar vodi v vidne znake staranja in oslabljeno funkcionalnost telesa.

Prav tako lasje v zimskih mesecih pogosto postanejo krhki in lomljivi zaradi temperaturnih sprememb in nošenja kap. Zaradi manjše telesne aktivnosti in hladnega vremena se lahko poslabša tudi gibljivost sklepov. V teh okoliščinah uživanje pravih prehranskih dopolnil igra ključno vlogo, saj telesu nudijo potrebne hranilne snovi za regeneracijo in zaščito.

Vitamin B7 (biotin) in ribji kolagen krepita lasne mešičke, zmanjšujeta izpadanje las in preprečujeta sivenje. Pozabite na tanke, lomljive lase – Procollagen je vaša skrivnost za čudovite, goste lase tudi v hladnih mesecih.

Hialuronska kislina in ribji kolagen tipa 1 v Procollagenu delujeta kot popolna kombinacija za globinsko vlaženje kože, izboljšanje njene elastičnosti in zmanjšanje gub. Že po nekaj tednih redne uporabe boste opazili bolj gladko in sijočo kožo, ki bo bolj odporna na zimske vplive.

Zaradi vitamina C in koencima Q10 Procollagen izboljšuje imunski sistem, zmanjšuje utrujenost in zagotavlja večjo odpornost na zimske bolezni.

Ostanite vitalni in polni energije kljub zimskim izzivom

S Procollagenom se lahko poslovite od suhe kože, razpokanih nohtov, oslabljenih las in togosti sklepov, ki so posledica pomanjkanja ključnih hranil. Tako boste lahko v zimskih mesecih uživali s sijočo kožo, močnejšimi lasmi in lažjo gibljivostjo. Telo se vam bo zahvalilo z več energije in vitalnosti, poleg tega pa dodan vitamin C v Procollagenu krepi imunski sistem in pomaga telesu obvladovati sezonske prehlade in utrujenost.

Zaupajte klinično preizkušenemu izdelku, ki dokazano deluje in vam omogoča, da zimo preživite samozavestno in polni energije.

Varno in enostavno naročanje

Izdelek lahko hitro in varno naročite prek spletne strani: www.luxfactor.com, kjer vam ob nakupu zagotavljajo 30-dnevno garancijo zadovoljstva. Izdelki niso testirani na živalih in ustrezajo visokim standardom kakovosti, zato nakupujete popolnoma brez skrbi. Za dodatna vprašanja vam je Lux-Factorjeva ekipa za podporo strankam na voljo vsak delovnik, med 8.00 in 16.00 na telefonski številki 01 777 41 07.





Naročnik oglasne vsebine je Combokin.