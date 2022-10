Vlada bo energetsko ogroženim podjetjem financirala tudi čakanje od doma

Kolektive zaposlenih bo država poskušala ohraniti s posebnim interventnim zakonom, ki bo družbam omogočil skrajšan delovni čas oziroma čakanje na delo. Shemi bosta dve, stalna in začasna, napoveduje Luka Mesec , minister za delo, družino in socialne zadeve, ki sicer vidi tudi dve nevarnosti. "Podjetja so ogrožena že zaradi visokih stroškov, kar lahko privede do prisilnega odpuščanja in razpadanja kolektivov. Po drugi strani pa je nevarnost, da bi podjetja izkoriščala tako shemo, enostavno za to, da poslovne stroške prevalijo na državo."

Aleš Cantarutti , generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, pravi: "Jasno je, da vsaj v nekaterih sektorjih, predvsem energetsko intenzivnih sektorjih, naj omenim samo kemijski sektor, papirništvo, steklarstvo, proizvodnjo jekel, železa in tako naprej, bo prišlo verjetno do težav, v bistvu že prihaja."

Do prizadetih bo pomoč prvič prispela predvidoma januarja, trajala naj bi do konca kurilne sezone. Razočarani so člani Obrtno-podjetniške zbornice, saj da so stiske že zdaj prevelike, da bi čakali do novega leta. Predvsem tistih, ki so odvisni od Avstrije in Nemčije.

"In zato bi morali ta ukrep sprejeti že sedaj, ko je potreben, in ne takrat, ko je za nekatere že prepozno. Vsekakor pa naj bo ta ukrep izhod v sili, kajti še vedno zagovarjamo stališče, da mora gospodarstvo dobiti pomoč v takšni obliki, da lahko dela naprej, da ne zapira svojih vrat," je komentiral Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Po drugi strani v Gospodarski zbornici razumejo časovnico in državi ponujajo pomoč pri iskanju najbolj ogroženih. "Ocenjujem, da bo nekje okoli 15 do 20 odstotkov podjetij, če se bo situacija zaostrila v naslednjem letu, imelo resne težave, in se lahko zgodi, da bo prišlo do večjega odpuščanja," pravi Cantarutti in dodaja, da ta hip nekoliko pomirja tudi nadpovprečno topla jesen in dejstvo, da cene električne energije na svetovni borzi trenutno padajo.