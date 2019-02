42 jamarskih reševalcev pod plazom iskalo ponesrečenca

Pretekli konec tedna je na Zelenici ter gorah v njeni okolici potekalo zimsko usposabljanje Jamarske reševalne službe. "Pomen tovrstnih usposabljanj je, da se znamo jamarski reševalci v primeru nesreče v kakšni izmed gorskih jam gibati tudi v težkih zimskih razmerah," je za 24ur.com pojasnila reševalkaMateja Mazgan.

Jamarski reševalci iz vseh sedmih reševalnih centrov (Velenje, Ljubljana, Kranj, Postojna, Sežana, Tolmin, Novo mesto) so se do koče na Zelenici s turnimi smučmi ali peš podali z lavinskim trojčkom (žolno, sondo in lopato), derezami, cepini, čeladami in vso potrebno zimsko opremo. Zvečer so poslušali predavanja, naslednjega dne pa se je 42 reševalcev razdelilo v tri skupine in se preizkusilo v iskanju ponesrečenega pod plazom z lavinsko žolno, sondo ter tudi v izkopavanju ponesrečenca. Da se prepričajo o nevarnosti plazov, so naredili prerez snežne odeje.