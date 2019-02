Živa plesen je zelo nevarna za naše zdravje in znana kot tihi ubijalec, zato jo moramo takoj uničiti. Preverite kako.

O plesni, njenemu nastanku in sanaciji z novim biorazgradljivim izdelkom Plesen Stop smo se pogovarjali z idejnim vodjem projekta Robertom Širnikom, ki se že 20 let trudi in razvija produkte, ki so zagotovo učinkoviti, a hkrati prijazni do uporabnika in okolja.

Plesen se uspešno in hitro prenaša tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival, ter se tako hitro razširijo po vseh prostorih. Ko začne plesen resno poseljevati naše domove, lahko to postane izjemno nevarno za zdravje. Že majhna količina trosov plesni lahko sproži alergično reakcijo, medtem ko lahko večja količina poškoduje pljuča, ožilje dihal, notranje organe, nekatere raziskave pa celo povezujejo plesen z nastankom raka.

»Vsak dan se ljudje srečujemo s simptomi, kot so kašelj, težave z dihanjem, zamašenim nosom, srbenjem oči, pomakanjem sape, tiščanjem v pljučih, bolečimi sinusi, glavoboli, utrujenostjo, težavami s prebavo, itd. Več kot 7% populacije je alergične na plesen in trend še narašča. Nekatere vrste plesni domnevno celo povzročajo raka in vse to je lahko posledica slabe kakovosti zrake, neprezračevanja in vlage.« – Robert Širnik, direktor Mediteranskega inštituta za monitoring.

Vzroki za nastanek plesni

Vzroki za nastanek plesni so že dolgo poznani. Gre za kombinacijo temperature in vlažnosti. Vlažen topel notranji zrak se ohladi na hladni površini in odda vlago in ko je vlage dovolj, se najkasneje v nekaj mesecih pojavi vidna plesen, ki je lahko zelene, črne, bele, sive in celo rumene barve. Plesen se večinoma najprej pojavi na severnih stenah, potem pa na mestih kjer se pojavijo temperaturne razlike - toplotni mostovi, steklo in okvirji oken, prekati nad in pod oknom, spodnja stran postelje, za omarami, v omarah, pa celo v predalih in klimatskih napravah.

Ste menjali okna?Bodite pozorni na plesen

Kot drug pogost vzrok pojava plesni, pa je tudi zamenjava klasičnih lesenih oken z sodobnimi, ki praktično 100-odstotno tesnijo. V več kot 75% se že prvo jesen ali zimo po menjavi pojavi plesen v bivalnih prostorih. Seveda je to nekako logično. Ker stara okna niso več tesnila, so se prostori ali sobe samodejno zračile, kar je pomagalo preprečevati nastanek plesni, je bilo pa energijsko potratno, včasih pa zaradi prepiha tudi neudobno. Ko pa takšna okna ali vrata zamenjamo s sodobnimi, sicer prihranimo na energiji, a porušimo krhko ravnotežje in že smo soočeni s plesnijo.

Širnik tako svetuje, da prezračujete večkrat dnevno za kratek čas. »Prezračevanje je najučinkovitejše, če v bivalnem prostoru ustvarimo prepih za nekaj minut večkrat na dan, hkrati pa pazimo, da ne znižamo temperature v prostoru«.