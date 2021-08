Živahni kosi za vse šolarje

Začetek šolskega leta je tik za vogalom in vaši otroci poleg novih šolskih potrebščin potrebujejo še nekaj. Ali želite obleči svoje otroke v udobna in hkrati modna oblačila? Oblecite jih v izdelke Dedoles, da bodo vse šolske ure zabavne in vesele.

icon-expand

icon-expand

Začnite šolsko leto z živahnimi nogavicami, ki se ne ujemajo, ampak kljub temu skupaj delujejo popolno Novo šolsko leto se hitro približuje, vaši otroci pa uživajo v zadnjih dneh zabavnih počitniških aktivnosti na soncu. Čeprav se bliža konec letošnjih poletnih počitnic, je lahko povratek v šolo veliko bolj zabaven z igrivimi nogavicami, ki so polne barv in najljubših otroških vzorcev. Plešoči hrčki, puhaste lisice, debelušni pande ali čarobni samorogi bodo razveselili srca vseh otrok. Otroci lahko izbirajo iz širokega nabora motivov in dolžin. Na voljo so klasične nogavice, ki ščitijo pred hladnim jesenskim vremenom, in udobne kratke nogavice za toplejše dni. Zaupajte nam – vsak šolar ali šolarka si bosta našla svoj najljubši par.

icon-expand

Udobna obutev za vaše male šolarje Poletne počitnice so se prevesile v drugo polovico. To je znak, da se otroci in njihovi starši začenjajo pripravljati na začetek novega šolskega leta. Z otroškimi natikači Dedoles jih bodo spomini na zabavne poletne trenutke spremljali na vsakem koraku. To udobno obutev lahko nosijo v šoli namesto copat. Na voljo v velikostih od 30 do 35. In uganite kaj! Dedoles zdaj pripravlja presenečenje v obliki klasičnih copat, ki se zapnejo. Pričakujete jih lahko že kmalu.

icon-expand

Tople hlačne nogavice z igrivimi motivi Ali iščete hlačne nogavice, ki bi jih vsak otrok z veseljem oblekel brez vsakodnevne jutranje borbe? Dedoles ima takšne, v katere se bo zaljubil vsak otrok. Zabavne hlačne nogavice Dedoles bodo razvedrile dan vašega otroka. Nasmejale pa bodo tudi vas, učitelje in sošolce. Hlačne nogavice so iz kvalitetnega materiala, zaradi katerega bo vašim otrokom toplo in udobno cel dan. Barviti motivi, kot so akvarij, poln rib, puhaste lisice, krokodil, jelen, medvedki ali leteči pujski bodo popestrili še tako turoben dan.

icon-expand

Živahno spodnje perilo za deklice in fante Jutranje oblačenje za v šolo je lahko včasih naporen izziv. Z dekliškimi hlačkami Dedoles se bo vsaka princeska veselila oblačenja, vsak deček pa bo z veseljem oblekel boksarice Dedoles, ki so jih navdihnili njegovi najljubši motivi. Mehek bombažni material zagotavlja vrhunsko udobje ves dan, zabavni motiv, kot so živali, sadje ali dejavnosti v prostem času pa bodo razveselili vsak otroški obraz.

icon-expand