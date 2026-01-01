Na ljubljanski urgenci brez počitka: poškodbe, alkohol, dve oživljanji

Travmatolog z urgentnega kirurškega bloka Simon Herman je povedal, da so na kirurgiji obravnavali 163 pacientov, od tega 51 ponoči. Več deset jih je bilo pijanih, večinoma polnoletnih, s pirotehniko se je poškodovalo pet ljudi, od tega sta bili dve poškodbi hujši. Imeli so dva primera oživljanja, oba uspešna. Bilo je kar nekaj operacij, dve travmatološki, ena nevrokirurška in dve plastični.

V ljubljanskem kliničnem centru je bilo več kot 100 dežurnih ljudi, največ je bilo sester in zdravstvenih tehnikov, nekaj je bilo podpornega osebja in več kot 75 zdravnikov.

Na internistični urgenci so v zadnjih 24 urah imeli 76 pacientov, od tega 16 ponoči. Od tega so obravnavali štiri zastrupitve z alkoholom, dve pa s prepovedanimi substancami. 14 bolnikov je bilo danes zjutraj predanih v obravnavo dopoldanskim zdravnikom. Priliv pacientov ponoči je bil konstanten, so poudarili na urgenci, dve ekipi sta delali vso noč. Nič ni bilo zunaj pričakovanega.