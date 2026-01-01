Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Na ljubljanski urgenci brez počitka: poškodbe, alkohol, dve oživljanji

Ljubljana, 01. 01. 2026 09.46 pred 14 minutami 2 min branja 9

Avtor:
T.H. Ne.M. STA
UKC LJ

Silvestrska noč na ljubljanski urgenci običajno nikoli ni mirna, zdravniki niso počivali niti v porodnišnici. Kot prvi otrok v Sloveniji je namreč prav tam dve minuti čez polnoč zavekala deklica Sara. Na kirurgiji so obravnavali 163 pacientov, od tega 51 ponoči. Več deset je bilo pijanih, s pirotehniko se je poškodovalo pet ljudi, imeli pa so tudi dve uspešni oživljanji.

Travmatolog z urgentnega kirurškega bloka Simon Herman je povedal, da so na kirurgiji obravnavali 163 pacientov, od tega 51 ponoči. Več deset jih je bilo pijanih, večinoma polnoletnih, s pirotehniko se je poškodovalo pet ljudi, od tega sta bili dve poškodbi hujši. Imeli so dva primera oživljanja, oba uspešna. Bilo je kar nekaj operacij, dve travmatološki, ena nevrokirurška in dve plastični.

V ljubljanskem kliničnem centru je bilo več kot 100 dežurnih ljudi, največ je bilo sester in zdravstvenih tehnikov, nekaj je bilo podpornega osebja in več kot 75 zdravnikov.

Na internistični urgenci so v zadnjih 24 urah imeli 76 pacientov, od tega 16 ponoči. Od tega so obravnavali štiri zastrupitve z alkoholom, dve pa s prepovedanimi substancami. 14 bolnikov je bilo danes zjutraj predanih v obravnavo dopoldanskim zdravnikom. Priliv pacientov ponoči je bil konstanten, so poudarili na urgenci, dve ekipi sta delali vso noč. Nič ni bilo zunaj pričakovanega.

Poškodbe s pirotehniko

Največ poškodovancev s pirotehniko je bilo starih med 20 in 30 let, dva sta bila najstnika, so dejali. Obravnavali so tri opekline in manjše rane po rokah ter dve hujši poškodbi, pri katerih so pacienti ostali brez enega ali več prstov.

Prva novorojenčica Sara, sledil Pavel

Kot prvi otrok v letu 2026 v Sloveniji se je v ljubljanski porodnišnici rodila deklica Sara. Težka je 3120 gramov. Prvi deček se je rodil ob 1.53, ime mu je Pavel in težek je 4120 gramov.

Predstojnik Porodnišnice Ljubljana Gorazd Kavšek je povedal, da je bil v porodnišnici precej običajen dan, prav tako pa tudi noč. Zadnja deklica v letu 2025 se je rodila ob 20.40, deček pa ob 20.43. V novo leto so zakorakali aktivno, je dejal. Rodili so se že štirje otroci, osem pa jih je trenutno v procesu rojevanja. V letu 2025 so imeli 4910 porodov, kar je 3 odstotke več kot lani. Rodilo se je 5019 otrok, nekoliko več je dečkov. Najlažja deklica je bila težka 390 gramov, gre ji dobro, najtežja pa je bila prav tako deklica, težka 5180 gramov. Imeli so 109 parov dvojčkov, trojčkov in četvorčkov ni bilo. Naredili so 1062 carskih rezov, kar je 21 odstotkov. Ta procent stagnira, na kar so ponosni.

silvestrovo urgenca porodnišnica

