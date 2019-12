Žival ni darilo, ampak odgovornost

S tem, ko se odrečemo podarjanju živali, naše najmlajše učimo, da so živali čuteča živa bitja in člani družine, ne pa zgolj še en predmet potrošnje. Letos torej bodimo dober zgled in ne podarjajmo živali, svetujejo v ljubljanskem društvu za zaščito živali.

Pred vrati so božično-novoletni prazniki, ko svoje najdražje še posebej radi in z veseljem obdarujemo. A vse prevečkrat se dogaja, da obdarujemo nepremišljeno, še posebej se težko upremo prosečim otroškim očem, ki si želijo hišnega ljubljenčka. A žival ni darilo, pravijo v Društvu za zaščito živali Ljubljana. Domača žival je namreč velika odgovornost, ne pa božično ali novoletno darilo. In čeprav je puhasta kepica pod jelko naravnost pravljično darilo, v resnici to ni najboljša zamisel, pojasnjujejo. Žival za bodočega lastnika nikoli ne sme biti presenečenje, saj mora biti odločitev, da bomo v svoj dom sprejeli novega člana družine, temeljito premišljena, pri čemer moramo dobro pretehtati tudi naše časovne in finančne zmožnosti, znanje in seveda želje.

Žival si moramo izbrati sami, pogovoriti pa se moramo s tistimi, od katerih jo bomo dobili. "Naj gre za nakup ali posvojitev, tako dober vzreditelj kot dober oskrbnik v zavetišču bo želel govoriti z bodočim skrbnikom in se prepričati, da gre prava žival v pravi dom. Hkrati bo imel odgovoren skrbnik verjetno več vprašanj in tako bo dobil odgovore. Le tako bo nakup ali posvojitev živali odgovorna in vnaprej bomo lahko preprečili številne težave," poudarjajo v društvu. Po praznikih namreč žal še vedno ogromno živali životari v neprimernih pogojih, pristane v zavetiščih ali pa jih doleti krut konec, saj so bile podarjene kot nepremišljeno darilo, za katero ni bilo časa, denarja ali volje.





Žival kot darilo