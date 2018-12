Na silvestrovo je sopel kot astmatik in se penil okrog gobčka

Edina rešitev, da preživimo prehod v novo leto je, da spustimo rolete, pripravimo veliko priboljškov in povoj okoli prsnega koša in čez lopatice.

Z uporabo pirotehničnih sredstev v nevaren položaj postavljamo tako sebe, kot tudi vse ostale ljudi in živali v okolici, ob enem pa doprinašamo k onesnaževanju okolja, je jasna: "Upam si trditi, da se prav vsi zavedamo, kako hude so lahko posledice. Policisti že v osnovni šoli opozarjajo na to, da nam petarda lahko eksplodira v rokah ali pa močno iznakazi nekoga, ki je tistem trenutku prisoten v naši bližini. Petarde so res zakonsko prepovedane, ampak če nekoga ne ustavi niti to, da se lahko hudo poškoduje, je težko pričakovati, da bo sama prepoved kogarkoli ustavila. Zato je potrebno ozaveščanje, ozaveščanje in še enkrat ozaveščanje."

Tudi Urška Krek, študentka zaključnega letnika Medijskih študijev na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, je želela opozoriti na problematiko in tako je v okviru njenega zaključnega dela nastala kampanja 'Bojim se,' ki je bila osnovana z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem petard in posledic, ki jih ima le-ta na okolico.

"Zimba, sicer nekoč precej prestrašen kuža, je bil sprva neobčutljiv na pokanje. Potem pa je lani na starega leta dan doživel bližnje srečanje z raketo. V naselju, kjer sva živela, so namreč neizkušeni sosedi raketo namesto v zrak pognali ob tleh, zgrešila ga je za približno dva metra. Zimba je seveda ucvrl proti domu, na srečo je bila cesta prazna. To je bilo ob petih popoldne, kar se mi je še zdel razumen čas, da ga odpeljem lulat. No od takrat naprej je Zimba ves prestrašen ob vsakem poku, tudi če ne gre za pirotehnična sredstva. Na silvestrovo se je skušal zavleči pod pohištvo, sopel kot astmatik in se penil okrog gobčka. Tako da edina rešitev, da preživimo prehod v novo leto je, da spustimo rolete, navijemo glasbo na ves glas, veliko priboljškov in povoj okoli prsnega koša in čez lopatice. Si pa ga seveda zdaj v prazničnem času ne upam imeti nikjer spuščenega. Najhujša posledica dogodka je, da vsakič ko sva na sprehodu in kaj poči, nikakor ne dobim njegove pozornosti, ne uspem ga umiriti, zavleče se pod kak grm in noče več naprej," izkušnjo s pirotehniko skozi oči svojega psička opiše Urška Kramberger .

V kampanji lahko sodeluje popolnoma vsak, ki ima doma hišnega ljubljenčka in sicer tako da na socialnih omrežjih kot so Facebook, Instagram, Twitter in podobno objavi sliko svojega hišnega ljubljenčka in zraven pripiše #BOJIMSE.

Kot pove Krekova, se kampanja fokusira na živali iz čisto preprostega razloga: "Ljudje imamo izbiro – če se odločimo, da bomo petarde kljub opozorilom uporabljali, smo sami prevzeli odgovornost za to da se nam lahko zgodi nekaj hudega, kar nas potem spremlja celo življenje, bodisi iznakaženost ali pa življenje na vesti. Tudi v primeru, da s petardami nismo imeli nič in postanemo žrtev uporabe nekoga drugega, je zakon na naši strani in nas ščiti. To torej pomeni, da v tem primeru nekdo dejansko ukrepa. Ko pa pride do živali, je zgodba popolnoma drugačna."

Kot izpostavi Krekova, se večina ljudi seveda zaveda najpogostejših posledic, ki jih utrpijo živali: "Torej ogromen strah, skrivanje in beg, pri katerem lahko ljubljenčka za vedno izgubimo. Zaradi strahu pa se pojavljajo tudi druge posledice, tako pri ljubljenčkih, kot tudi drugih živalih. Te vključujejo močne udarce iz panike, hudo napadalnost in celo smrt zaradi kapi. Vse to so psihične posledice, ki jih živali doživljajo, lahko pa si samo predstavljamo, kaj šele se zgodi, če žival pride v fizičen stik s pirotehničnim sredstvom."

Kot pojasnjuje, so živali na žalost v večini primerov pri nas še vedno obravnavane kot predmet in ne kot živo bitje, zato niso zaščitene s strani roke zakona: "Posamezniki in društva si izjemno prizadevajo to spremeniti, ampak na žalost to ni odvisno od nas, pač pa od ljudi, ki pišejo zakone. Vseeno pa je odgovornost na nas, da s svojim glasom spregovorimo za tiste, ki tega sami ne zmorejo. Živali se namreč ne zavedajo od kje ta pok prihaja, kaj se dogaja in kaj lahko pričakujejo," opozarja in dodaja: "Verjamem, da si ljudje, ki nikoli niso živeli v sobivanju z živalmi, niti ne predstavljajo kakšen hud stres to za njih predstavlja. Nikoli namreč niso videli pogleda, ki te tako prestrašeno gleda v upanju, da boš ta hrup ustavil in ga zaščitil, medtem ko se skriva pod posteljo. Seveda v najboljšem možnem scenariju… Samo predstavljamo si lahko, kako hudo je šele za vse živali, ki nimajo toplega doma in postelje, pod katero se lahko skrijejo. Kako hudo je za vsakega medveda in lisico v gozdu, ki je njihov edini dom. Kako hudo je za vsakega konja, ki je ravno sredi svojega obroka. Kako hudo je za vsakega ljubljenčka, ki se je od strahu strgal s povodca in odšel neznano kam."

Lepotica na naših plakatih je moja psička Perla, rešenka iz deponije Gorjevec v Bosni. Perla je bila izpostavljena kruti usodi in slovenski aktivisti so se borili, da jo rešijo, sedaj pa uživa najboljše možno pasje življenje.

Čeprav se ljudje večinoma zavedamo, kakšne posledice ima uporaba pirotehnike na hišne ljubljenčke, pa smo še vedno premalo ozaveščeni, kakšne posledice ima na divje živali.

Krekova opozarja, da je obraz kampanje 'Bojim se' sicer psička Perla, a s kampanjo želijo opozoriti na trpljenje vseh živali: "Lepotica na naših plakatih je moja psička Perla, rešenka iz deponije Gorjevec v Bosni. Perla je bila izpostavljena kruti usodi in slovenski aktivisti so se borili, da jo rešijo, sedaj pa uživa najboljše možno pasje življenje. Glede na njeno preteklost se mi je zdela idealna za predstavitev naše kampanje, saj je pretrpela mnogo in dobro ve, kaj je to strah. Nikoli pa ni izgubila vere v ljudi. Le najti je morala pravega človeka, ki mu lahko zaupa. Pripomoglo pa je seveda tudi to, da je Perla izjemno fotogeničen kuža. Perla je torej le obraz kampanje, nikakor pa naša kampanja ni namenjena le psom, pač pa vsem živalim. Od vseh vrst hišnih ljubljenčkov in živali na kmetijah pa vse do divjih živali. Če bi bilo mogoče, bi naše plakate krasile prav vse živali tega sveta, ampak ker velikost plakata ni neskončna, smo se žal morali odločiti za eno."

Uporaba pirotehnike v urbanih območjih je velika past za ptice

Zaradi pirotehnike so tako zelo ogrožene tudi ptice, ki so, kot pojasnjuje varstvena ornitologinja Tjaša Zagoršek, najštevilčnejši vretenčarski razred v zemljepisnih širinah in so zastopane v vseh ekosistemih.

Njihov organizem zelo občutljivo reagira na spremembe in procese v okolju, in ljudje dostikrat šele zaradi zmanjševanja števila nekaterih vrst ptic postanejo pozorni na spremembe v okolju. Zato je izjemnega pomena, da se začnemo zavedati, da je varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij bistveno za ohranjanje narave in za dobrobit celotne družbe.