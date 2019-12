'Živali se pokanja petard bojijo tudi zaradi nepravilne vzgoje'

'Namesto rakete kupi brikete', je slogan, ki nagovarja ljudi, naj letos namesto petard raje donirajo društvom in zavetiščem za pomoč živalim. Uporaba pirotehničnih sredstev namreč po nepotrebnem vznemirja in povzroča trpljenje živali. Na kmetijskem ministrstvu opozarjajo, da so negativnim vplivom uporabe pirotehničnih sredstev izpostavljene vse domače živali: psi, mačke in druge hišne živali, kot tudi rejne živali. Še posebej pa so na poke občutljivi psi in konji.

Zakon o zaščiti živali prepoveduje obmetavanje živali s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi. Kadar so ta dejanja storjena naklepno in imajo za posledico hujšo poškodbo, dalj časa trajajoče trpljenje ali pa žival zaradi tega celo pogine - gre za sum kaznivega dejanja mučenja živali. Za takšno kaznivo dejanje je v določilu Kazenskega zakonika predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta.

Živali namreč slišijo poke veliko glasneje, pogosto jim poškodujejo sluh in vid ter povzročajo hud stres. Zaradi šoka ali bližine ob poku petarde pa lahko utrpijo hude in celo usodne fizične poškodbe.

In čeprav v Veterinarski bolnici Brežice še niso zabeležili poškodb živali, ki bi bile posledica prazničnega pokanja pirotehnike, to ne pomeni, da živali pokanje mirno prenašajo. Boštjan Barbič, direktor omenjene bolnice, vsem lastnikom živali svetuje, naj svoje ljubljenčke, ki se pokanja bojijo, na to pripravijo oziroma jim strah olajšajo s preparati, ki žival pomirijo. Sicer pa Barbič pravi, da nekatere živali ne potrebujejo nobene priprave. Taki so tudi lovski psi, ki so vajeni pokanja. Seveda pa obstajajo tudi živali, ki so imele slabo izkušnjo s pokanjem in so to ponotranjile ter jo projicirajo na pokanje petard. Pokanja pa se bojijo tudi nepravilno vzgojene živali, pojasnjuje Barbič, ki jih lastniki, ko poči, preveč 'ujčkajo', namesto da bi dogodku dali čim manjšo veljavo.

Temu, da je ključna vzgoja, pritrjuje tudi bralec, ki pojasnjuje, da njegova psička nima strahu pred pokanjem in jo na silvestrovo lahko brez težav vzame s seboj. "Prvič ko poči, malo pogleda okrog, potem pa ne več in se sploh ne zmeni za pokanje," pravi.

A živali so si različne. Bralka se še živo spominja dogodka, ko je pokanje pirotehnike tako prestrašilo njeno mačko, da ji je ta dobesedno ’skočila’ v obraz in jo vso popraskala. Tudi bralka, ki ima doma pet majhnih psov, te v času božično-novoletnih praznikov vedno pusti v hiši, saj se pokanja zelo bojijo. Na sprehod jih vozi le takrat, ko ve, da petarde ne bodo pokale, to pa je zjutraj ali zgodaj zvečer.