Žive jaslice v Postojnski jami naj bi si ogledalo do 15.000 obiskovalcev

"Vodilo pri pripravi letošnjih živih jaslic v Postojnski jami so varnostni ukrepi, ki jih moramo dosledno in brez vsake najmanjše napake tudi speljati," je na današnji novinarski konferenci poudaril Batagelj.

Žive jaslice v Postojnski jami so ena redkih prireditev v letošnjem božičnem času. Zato po Batageljevih besedah obiskovalcem omogočajo, da lahko pozabijo na trenutno pandemično stanje. Obiskovalci živih jaslic v Postojnski jami so predvsem družine in tudi v letos bo tako. Batagelj svetuje, naj si rezervirajo in kupijo vstopnice preko spleta.

Leta 2019 je bilo med obiskovalci 40 odstotkov tujcev, ki pa jih letos vsaj v takem številu v Postojnsko jamo ne bo.

Božično pravljico bo letos ustvarilo 100 nastopajočih v 16 svetopisemskih prizorih. Tudi letos jo bodo zaznamovali bogata kostumografija, videoprojekcija in dogajanje vzdolž petih kilometrov dolge turistične jamske poti.